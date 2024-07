Laís Seguin Timothée Chalamet estrela como Bob Dylan em trailer de cinebiografia

As primeiras imagens de A Complete Unknown , a cinebiografia sobre Bob Dylan estrelada por Timothée Chalamet , foram divulgadas nesta quarta-feira (24). O filme, que promete explorar um período crucial na trajetória do icônico músico norte-americano, pode ser conferido em vídeo.

“A Complete Unknown” foca na transformação significativa que Dylan passou na década de 1960, quando deixou de lado suas músicas acústicas para adotar instrumentos de amplificação elétrica. Esse momento é amplamente reconhecido como um marco na evolução do folk rock.

O filme é dirigido por James Mangold , conhecido por seu trabalho em Johnny e June e Ford vs. Ferrari . Além de Timothée Chalamet, o elenco conta com Edward Norton e Elle Fanning , prometendo uma interpretação envolvente da era revolucionária na carreira de Dylan.

Carreira de Bob Dylan

Bob Dylan, cujo nome de nascimento é Robert Allen Zimmerman , nasceu em Duluth, Minnesota, em 24 de maio de 1941. Ele é um cantor, compositor, escritor, ator e artista visual americano que se destaca como uma figura central na cultura popular há mais de cinco décadas. Seu trabalho mais notável remonta à década de 1960, quando músicas como Blowin’ in the Wind (1963) e The Times They Are a-Changin (1964) se tornaram hinos dos movimentos pelos direitos civis e de oposição à Guerra do Vietnã.

Naquele período, suas letras, influenciadas por uma variedade de questões políticas, sociais, filosóficas e literárias, desafiavam as normas da música pop e ressoavam com a crescente contracultura da época. Dylan, neto de imigrantes judeus russos, começou a criar seus primeiros poemas aos dez anos e, na adolescência, aprendeu a tocar piano e guitarra de forma autodidata.

Inicialmente, ele cantava em grupos de rock, imitando artistas como Little Richard e Buddy Holly. No entanto, ao ingressar na Universidade de Minnesota em 1959, Dylan se voltou para a música folk, inspirado pelo trabalho de Woody Guthrie, a quem visitou em Nova Iorque em 1961. Em 2004, a revista Rolling Stone o classificou como o 7º maior cantor de todos os tempos e o 2º melhor artista musical de todos os tempos, ficando apenas atrás dos Beatles.

A canção Like a Rolling Stone foi eleita a melhor música de todos os tempos pela mesma publicação. Dylan teve uma influência significativa sobre vários artistas de rock americano e britânico nas décadas de 1960 e 1970. Em 2012, recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade das mãos do presidente Barack Obama. Dylan foi laureado com o Nobel de Literatura em 2016 por “ter criado novos modos de expressão poética dentro da tradição da música americana”, tornando-se o primeiro artista a ganhar, além do Prêmio Nobel, o Pulitzer, o Oscar, o Grammy e o Globo de Ouro.