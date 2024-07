The Music Journal Brazil [object Object]

Os artistas MC Ryan SP e MC IG se unem a MC Don Juan, TrapLaudo, Luuky, GH do 7, MC Hariel, MC Nego Micha, Lil Kid, MC Marcos IP, Kau, MC Luuky e Paiva para o lançamento da inédita faixa colaborativa Pra Roncar Tem Que Desbicar , que já está disponível nas plataformas digitais pela Warner Music , via GR6 .

A canção, segundo single do projeto Bad Boys , previsto para agosto, chega logo após o sucesso de Filha do Deputado , que já acumula milhões de streams nas plataformas digitais. O single chega acompanhado de um videoclipe no canal da GR6 no YouTube .

Um verdadeiro set de Trap Funk , a faixa destaca a autenticidade e o poder dos artistas paulistas no cenário urbano e promete criar mais um marco na cena urbana. A produção musical fica por conta de Glenner e Tthez1n , nomes reconhecidos pela sua habilidade em criar batidas inovadoras e envolventes.

“Este projeto não poderia ser mais autêntico, mostrando o que há de melhor na música urbana nacional” , comentou MC IG . MC Ryan SP acrescentou: “Estamos empolgados em compartilhar essa nova música com nossos fãs. É um som que representa a nossa cultura, as nossas raízes”.

O álbum completo Bad Boys promete explorar ainda mais as histórias e os desafios enfrentados pelos artistas, refletindo a importância das amizades verdadeiras e a jornada para o sucesso na cultura do funk. No último mês, os grandes nomes do funk e amigos de longa data, MC Ryan SP e MC IG , compartilharam a primeira amostra do projeto.

Filha do Deputado já acumula mais de 18 milhões de streams nas plataformas de música, 20 milhões de visualizações no clipe oficial no YouTube , figurou no TOP 10 do Spotify Brasil, ocupando a 8ª posição, e no TOP 50 do Spotify Portugal , na 42ª posição.

MC Ryan SP presenteia mãe e avó com colares de ouro maciço

No dia 12 de maio, o cantor MC Ryan SP presenteou sua mãe, Myla Santana , e sua avó, Vera Lúcia , com correntes de ouro maciço .

“As coroas vão andar com 60k [R$ 60 mil] no pescoço ”, compartilhou nos stories do Instagram.

“Uma é minha mãe biológica e outra é minha avó, que considero muito como minha mãe ”, afirmou.

“Amo vocês. Obrigado por tudo. Que Deus sempre venha abençoar vocês. Felicidade e paz sempre” , concluiu.

Vale lembrar que ele usou as redes sociais para compartilhar a entrega das joias personalizadas com a letra R como pingentes.

