MC Mirella gera alarde entre seguidores ao aparecer em hospital

MC Mirella deixou seus fãs apreensivos ao compartilhar fotos de um hospital em São Paulo na terça-feira (23). A cantora, deitada em uma maca, não revelou detalhes do procedimento, aumentando a curiosidade de todos. Na legenda, Mirella explicou brevemente a situação para tranquilizar os seguidores.

“Sumi aqui hoje, mas tem motivos. Aconteceram umas coisas que já explico para vocês. Logo, logo, vocês vão ver a escultura que meu corpo está. Só digo uma coisa: a mãe tá ‘gostosíssima’. Mais gostosa do que nunca e abalando tudo”, afirmou. A declaração enigmática levou os internautas a suspeitarem de um procedimento estético. Amigos e seguidores não economizaram nos comentários.

Carreira de MC Mirella

MC Mirella iniciou sua carreira no funk em 2016 com a produtora musical RW, destacando-se com canções de funk ousadia que rapidamente conquistaram milhares de visualizações no YouTube. Em julho de 2017, ela assinou contrato com a Warner Music Brasil, tornando-se um dos principais nomes do gênero no país.

Em 2018, Mirella já mantinha uma agenda lotada de shows por todo o Brasil, realizando até 30 apresentações por mês e frequentemente mais de um show por dia. Seu canal oficial no YouTube acumulava mais de 500 milhões de visualizações e 2 milhões de inscritos, enquanto seu Instagram contava com mais de 3 milhões de seguidores.

Em julho de 2020, Mirella assinou um contrato milionário com a gravadora Love Funk, parceira da KondZilla Records, após romper com a produtora GR6 no mês anterior, onde esteve por dois anos. Na televisão, Mirella iniciou participações no quadro Funkeirinhos do Programa Raul Gil em 2019.

Em 8 de setembro de 2020, foi confirmada como uma das vinte participantes da 12ª temporada do reality show A Fazenda da Record, sendo a décima eliminada com 29,44% dos votos em uma roça contra Mateus Carrieri e Stéfani Bays . Sua participação elevou sua popularidade, atingindo mais de um milhão de ouvintes mensais no Spotify.

Em 27 de abril de 2021, foi confirmada como participante da quinta temporada do reality show Power Couple Brasil, exibido pela Record, ao lado de seu parceiro Dynho Alves . Eles foram o segundo casal eliminado do programa com 28,12% dos votos. Em 25 de agosto de 2022, Mirella foi confirmada no elenco da segunda temporada do reality show De Férias com o Ex: Caribe, exibido pela MTV e Paramount+.

Em fevereiro de 2021, durante o programa Hora do Faro na Record, MC Mirella ficou noiva após um pedido surpresa feito por seu então namorado Dynho Alves. No mesmo mês, eles se casaram em uma cerimônia religiosa em Cancún, no México. No entanto, em novembro de 2021, Mirella anunciou a separação após nove meses de casamento, enquanto Dynho participava de A Fazenda 13.

Mirella é abertamente bissexual e teve relacionamentos amorosos com mulheres antes de namorar Dynho. O divórcio foi finalizado em julho de 2022. Em abril de 2023, o casal reatou e, no mês seguinte, anunciou que estavam esperando o primeiro filho. Em 26 de dezembro de 2023, nasceu Serena.