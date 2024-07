The Music Journal Brazil Batalha da Aldeia celebra 8 anos e confirma trios e jurados

A Batalha da Aldeia (BDA), a maior organização de batalhas de rimas da América Latina, anunciou via redes sociais, todos os 11 trios confirmados , que se unem aos jurados Allan Freestyle, Motta e Alansa e a dupla de apresentadores Bob 13 e Alva para o torneio que celebra os 8 anos da organização.

“Trabalhamos com muito afinco para trazer esses 33 MCs de ponta para a ‘BDA 8 Anos’. Eu, assim como todo o público, já tô bem ansioso para prestigiar as batalhas no nosso tradicional octógono”, destaca Bob 13 , sócio-fundador e apresentador da BDA .

A BDA 8 Anos acontece neste sábado, dia 27 de julho , no Clube Juventus , em São Paulo. Com os 5 mil ingressos disponíveis vendidos , quem não puder comparecer poderá acompanhar o evento pelos canais Podpah , no YouTube , e BDA , via Twitch . Os canais ainda irão transmitir o sorteio dos confrontos na véspera, dia 26.

O evento conta novamente com o patrocínio da Vans , que trará diversas ativações. Uma das novidades é o Loungin with Vans (Backstage), um espaço de autocuidado focado em proporcionar momentos de relaxamento pré e pós-evento para toda a equipe do BDA e MC’s participantes, com serviços de massoterapia disponíveis no camarim.

Outra atração será o Repórter Vans , uma cobertura diferenciada realizada por Júlia Reis e Felipe Flip do backstage e o Checkerboard Carpet . Este último, o Checkerboard Carpet Vans , é uma versão estilizada do tradicional tapete vermelho, com o padrão icônico da Vans, destinado a receber os participantes do evento .

Além disso, haverá a dinâmica Achando o Authentic , onde os fãs precisam encontrar a silhueta do modelo Authentic dentro de uma caixa misteriosa para ganhar um voucher premiado. Outra atividade é o Choque Era, em que os participantes têm uma tentativa de contornar a silhueta do modelo Vans Era para ganhar prêmios.

Também estará disponível a Cabine Old Skool , com uma dinâmica que procura o próximo talento da BDA testando as habilidades dos participantes com rimas e ritmo.

Para completar, haverá o prêmio Fatality da Noite by Vans , uma premiação adicional de R$ 10 mil em dinheiro e um prêmio Vans para o melhor verso da noite. Desta forma a BDA quebra seu próprio recorde de maior premiação nacional, com a quantia de R$ 110 mil .

Confira abaixo os trios confirmados:

1. Gomes, Noventa, Tubarão

2. Zuluzão, Levinsk, Xamuel

3. Jotapê, Guri, Barreto

4. Big Mike, Kroy, Bask

5. Tavin, Neo, Apollo

6. Grafite, Brennuz, João Negro

7. Kaemy, Martzin, Vitu

8. Japa, Yoga, Jaya

9. Magrão, Prado, Jhony

10. Choice, Youngui, Alves

11. Devilzinha, Ajota, WM

8º Aniversário da Batalha da Aldeia

Data: 27 de julho de 2024

Local: Clube Juventus, São Paulo

Ingressos: Esgotados

Classificação etária: 14 anos

Abertura dos portões: 15h

Sorteio dos trios: Ao vivo na noite anterior pelos canais do PodPah, no YouTube, ou da BDA, na Twitch.