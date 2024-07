Marcelo de Assis Jessie J revela diagnósticos de TOC e TDAH

A cantora pop Jessie J revelou recentemente que foi diagnosticada com TOC (Transtorno obsessivo-compulsivo) e TDAH (Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade).

A hitmaker de Price Tag deu à luz a um filho, Sky Safir Cornish Colman , em 2023, e disse aos seus fãs que a maternidade a tornou mais consciente de seu diagnóstico.

“Olá. Fui diagnosticada com TDAH e TOC há cerca de três meses. Ao contar às pessoas, grande parte da reação que recebi foi: ‘Sim, quero dizer, nós sabíamos disso’ (o que tenho certeza que alguns de vocês estão fazendo agora) e é claro que eu sabia até certo ponto, mas ter um bebê, digamos… expôs muito mais, o que foi de certa forma reconfortante, pois fez com que parecesse menos pesado e assustador”, escreveu Jessie J , de 36 anos , em sua conta oficial no Instagram.

E continuou: “É estranho quando você sabe que tem sido um pouco diferente e sentiu as coisas de maneira diferente durante toda a vida e, finalmente, um dia, quando você menos espera, alguém realmente explica o porquê e você não pode evitar”.

Jessie J fez questão de dizer que suas condições atuais são como “uma superpotência”, desde que sejam bem administradas.

“A maneira como tenho sido, a maneira como lido com as coisas. Os relacionamentos que tive. Como trabalho e como amo. Isso me fortaleceu e, honestamente, às vezes me sobrecarregou, tudo ao mesmo tempo” , explicou Jessie J . “Se há uma coisa que a mídia social me deu, foi a chance de me relacionar, conectar e curar com estranhos que têm corações bondosos e estão passando por algo semelhante. Sempre fui honesto na jornada que estou passando na vida”.

A estrela britânica concluiu, afirmando que toda a experiência é válida e que “nada na vida nos define” : “Aqui está o objetivo de nos conhecermos ainda mais ao longo da vida. E de nos amarmos totalmente. Nada na vida nos define, mas ajuda-nos a crescer e a tornar-nos uma versão mais saudável de nós mesmos.”

Jessie J descobriu que estava grávida durante estadia no Brasil

A estrela pop Jessie J revelou em sua conta oficial no Instagram que descobriu que estava grávida de seu filho Sky , hoje com um mês, durante sua estadia no Brasil . Ele é fruto de seu relacionamento com Chanan Safir Coleman .

Em 20 de junho deste ano, Jessie J compartilhou a música Four Letter World e falou sobre sua experiência na tentativa de ter filhos há 9 anos : “Escrevi essa música anos depois que me disseram que não poderia ter filhos em 2014. Em 2015, disseram-me que precisava de uma histerectomia para curar a dor que sentia na maioria dos dias. Eu disse não, e em vez disso mudei a minha dieta e fiz uma jornada espiritual para a cura”, explica.

E continuou: “Em 2021 perdi um bebê, mas nunca perdi as esperanças. Sempre. Nem uma vez. Esperança de que, seja qual for a maneira como me tornei mãe, sempre chegaria a mim no tempo certo. Naturalmente ou não. Eu queria ter um filho” , iniciou a cantora.

Na sequência, ela explicou que descobriu que estava grávida em um aeroporto no Rio: “Em setembro de 2022 em um aeroporto do Rio de janeiro, no Brasil, descobri que estava grávida. Essa música soa tão diferente agora… Eu diria que este é o fim das publicações do bebê. Mas não será. Nunca me senti mais em meu corpo e propósito como agora. Quem eu sou como artista é quem eu sou na minha vida. Ser mãe é agora uma grande parte da minha identidade e existência e vou celebrá-lo em todas as oportunidades que tiver. Sky tinha 11 dias nestas fotos” , concluiu.

Artista se apresentou no Brasil em abril deste ano

No dia 29 de abril deste ano, a produtora T4F anunciou dois shows da cantora Jessie J no Brasil. As apresentações aconteceram no dia 30 de abril em São Paulo e 2 de maio no Rio de Janeiro.

“Um dos lugares mais especiais para mim. Nunca ia deixar o verão passar e não vir ver meus heartbeats. Estou trazendo a Lauren Jauregui para o show em São Paulo “, comemorou Jessie.

Vale lembrar que o álbum mais recente lançado por Jessie é o R.O.S.E , composto por quatro EP’s. Desde então ela vem se dedicando a lançar singles.

Lauren Jauregui realizou o show de abertura apenas em São Paulo . A cantora que fez parte do grupo Fifth Harmony , está trabalhando em seu primeiro álbum. O single The Day The World Blows Up foi lançado em janeiro deste ano.