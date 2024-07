Cassio Pastrana Wesley Safadão cancela show devido a problemas de saúde

Na sexta-feira, dia 19, o cantor Wesley Safadão anunciou ao seu público que precisaria cancelar o show que aconteceria na cidade de Salinópolis, no estado do Pará, devido a problemas de saúde. Sua assessoria informou que o artista está enfrentando fortes contrações musculares e está sob cuidados médicos.

Segundo Giovanni Maiorana , empresário responsável pela organização do evento, todos os ingressos comprados antecipadamente serão reembolsados. Ele destacou: “Em nosso negócio, as coisas podem mudar rapidamente. O evento continuará normalmente com a presença de Taty Girl, e todos os compradores serão ressarcidos na próxima semana, independentemente de terem comparecido ao evento de hoje ou não”.

Giovanni Maiorana também compartilhou que, durante a tarde, houve a possibilidade de Safadão ainda se apresentar, pois estava sendo medicado e poderia se recuperar. No entanto, considerando a venda antecipada de mais de 10.000 ingressos, a decisão pelo cancelamento foi tomada.

Vale lembrar que em 2022, o artista enfrentou sérios problemas de saúde pelo mesmo motivo atual: uma cirurgia de emergência na coluna. Em entrevista ao programa Fantástico, Wesley Safadão detalhou a crise de hérnia de disco que o levou a perder a sensibilidade da cintura para baixo.

Segundo informações do Gshow, o cantor possui uma vértebra a mais na coluna lombar, uma condição presente em apenas 15% das pessoas. Essa sexta vértebra estreita o canal por onde passam os nervos, aumentando os riscos de compressão.

Após anunciar o cancelamento, Safadão fez uma nova postagem nas redes sociais: “Coluna travada! Farei um bloqueio nas costas para aliviar a dor que estou sentindo. Passei o dia todo com muita dor, sem conseguir fazer movimentos simples e com dificuldade para respirar. Hoje meu show seria no Pará! Estou muito triste por não poder estar em Salinas, mas minha tristeza por cancelar o show é maior que a dor que senti o dia todo. Com fé em Deus, amanhã estarei melhor!”

Os ingressos referentes ao dia 19/07 serão automaticamente reembolsados da seguinte forma:

Compras online via baladapp serão ressarcidas automaticamente, com informações sobre o prazo de reembolso nos próximos dias. Compras físicas serão reembolsadas nos pontos de venda, cujos detalhes serão anunciados em breve.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roma Eventos (@romaeventos)

O Festival de Verão “Pé Na Areia” continua na praia do Atalaia, em Salinas-PA. As próximas atrações incluem Mari Fernandez e Dennis DJ no sábado, 20/07, encerrando o festival.

A produção do evento expressou seus sentimentos e desejou melhoras ao artista.