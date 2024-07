Mayra Dugaich Sam Smith recusou parceria com Major Lazer em ‘Cold Water’

O cantor Sam Smith revelou que recusou uma parceria com Major Lazer na música Cold Water.

O cantor de Unholy foi o convidado do Sidetracked da BBC Sounds com Nick Grimshaw e Annie Mac. Durante o bate-papo, Sam Smith falou sobre ter recebido a oferta da faixa e ter que recusar a oportunidade. Vale lembrar que Cold Water teve a participação de Justin Bieber e alcançou a posição número um no UK Singles Chart e número dois na Billboard Hot 100 nos Estados Unidos.

“A única vez que recebi uma música que ouvi e que depois se tornou conhecida foi ‘Cold Water’, do Major Lazer com Justin Bieber ”, disse o cantor. “Eles me mandaram cantar e na época eu estava tão ocupado e não pude fazer isso e nós rejeitamos – mas estou feliz por ter rejeitado porque Justin Bieber fez muito melhor do que eu teria feito. Foi feito para ele.”

Sam também falou sobre trabalhar com Calvin Harris, compartilhando que era inacreditável. Os dois colaboraram nas músicas Promises e Desire .

“Eu não sabia o que esperar de Calvin porque pensei, isso é, você sabe, o que ele faz? Porque algumas pessoas no estúdio pensam ‘ah, você não toca nenhum instrumento’. Como se você realmente não fizesse a música. Você é mais um criador de sabores, o que é fabuloso. Mas ele faz tudo sozinho. E fiquei imediatamente apaixonado por seu talento. Nós nos divertimos muito fazendo ‘Promises’. Foi o dia mais divertido. Acho que você pode ouvir isso na escrita ”, disse.

‌Em outra parte da conversa, o cantor de ‘ Too Good At Goodbyes’ contou como será sua apresentação no BBC Proms, que acontecerá no início do próximo mês.

“Na primeira metade [do show] vou comemorar [dez anos de] ‘In the Lonely Hour…’ e depois a segunda metade é uma pequena surpresa. Estou tão animado. Eu adoro os bailes, é ótimo. E todo mundo precisa relaxar, não vou tirar a roupa!” , compartilhou.

Sam Smith revela acidente grave e impacto na saúde mental

O cantor Sam Smith revelou recentemente ter sofrido um grave acidente de esqui há cerca de sete meses, que resultou em uma lesão significativa. Durante a queda, o cantor rompeu o ligamento cruzado anterior, o que exigiu um longo período de recuperação e impactou profundamente na sua saúde mental.

Em uma participação no podcast ‘Sidetracked’, Smith, detalhou a experiência. “Estou realmente focado na minha mente nos últimos sete meses, porque eu rompi meu ligamento cruzado anterior. Destruí completamente o ligamento. Eu estava esquiando e, por impulso, decidi enfrentar uma pista de alta dificuldade no segundo dia”, contou.

Embora Sam não tenha especificado todos os detalhes do acidente, ele descreveu a queda como a pior possível e ressaltou a gravidade da lesão, que trouxe à tona uma ansiedade crescente devido à possibilidade de danos permanentes em seu corpo. Smith explicou que o ligamento é crucial para atividades como pular e caminhar, e sua lesão afetou seriamente sua capacidade de se movimentar.

“ Foi a primeira vez em que eu não conseguia andar, estava carregando um peso. A ansiedade foi intensa, e acabei usando isso como uma forma de me recompor “, acrescentou o cantor. Em janeiro, Sam foi visto em Nova York usando uma bengala, embora na época a razão para a dificuldade de locomoção não tenha sido divulgada. Apesar das adversidades, Smith já retornou aos palcos.

