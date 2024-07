Rita Ora lança remixes de 'Ask & You Shall Receive'

Marcelo de Assis Rita Ora lança remixes de ‘Ask

A cantora pop Rita Ora lança nesta sexta-feira (19) um EP de remixes de seu novo single Ask & You Shall Receive , que já está disponível nas plataformas digitais pela BMG . A faixa que foi originalmente co-escrita por Raye , foi reinventada por Zdot, One Track Brain e JACONDA em versões dançantes para pistas.

“Essa é uma música pra cima, com clima de verão e que fala sobre aproveitar o momento e as paixões, não tendo medo de se entregar a alguém especial. Foi co-escrita pela incrível RAYE e parece um momento de ciclo completo, pois tivemos memórias e momentos lindos quando estávamos na estrada juntas na turnê do ‘Phoenix’” , celebra Rita Ora , que poderá ser vista em breve atuando no filme Descendentes: A Ascensão de Copas , do Disney+ .

O clipe da versão original, foi gravado na mesma lavanderia do filme Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo e foi dirigido por Dano Cerny (de trabalhos com Sia , Labrinth e Demi Lovato ). A ideia foi emular um icônico comercial da marca Levi’s protagonizado por Nick Grant nos anos 1980.

Rita Ora , que acumula mais de 10 bilhões de streams e 13 músicas no TOP 10 das paradas britânicas em sua carreira, além de causar impacto no cinema e na moda, lançou no ano passado o álbum You & I , retratando diversas fases de uma paixão, que conta com faixas como You Only Love Me, Praising You (parceria com Fatboy Slim ) e Don’t Think Twice .

Recentemente ela começou uma série de vídeos intimistas recriando acusticamente a música e sucessos como A Bar Song (Tipsy) de Shaboozey no projeto Garden Sessions . Os vídeos podem ser conferidos no canal oficial de Rita Ora no YouTube .

Em novembro do ano passado, Rita Ora lançou o remix de ‘Look at Me Now’

Após o sucesso de seu terceiro álbum de estúdio, You & I, que foi antecipado pelos hits You Only Love Me, Praising You (em parceria com Fatboy Slim ) e Don’t Think Twice , acumulando 100 milhões de streams globais , a cantora pop Rita Ora agora traz uma nova dimensão ao projeto com o lançamento de um remix da faixa Look at Me Now pelo duo de música eletrônica ATLANTIS .

A nova versão, que incorpora sonoridades do techno e house e que já está disponível nas plataformas digitais pela BMG , une os vocais contagiantes de Rita com ritmos acelerados e sintetizadores vibrantes, prometendo ser um sucesso nas pistas de dança.

Além da nova versão de Look at Me Now , o projeto contou com outros remixes, incluindo You Only Love Me (reimaginada por Shift K3Y e ZDOT ) e uma versão do lendário Fatboy Slim para Praising You , cada um adicionando uma nova camada e perspectiva às faixas originais.

Co-autora de todas as faixas, incluindo a faixa-título, escrita logo após seu casamento com o diretor de cinema Taika Waititi (que dirigiu diversos filmes da Marvel), Rita traz um olhar introspectivo e apaixonado para este álbum – o clipe de You & I, inclusive, conta com cenas reais do casamento dos dois.

Trabalhando com o produtor executivo Oak Felder , a artista captura a essência de se apaixonar, tudo ao som de faixas dançantes e emocionantes.

Confira: