Mayra Dugaich Deep Purple fala sobre turnê e o novo álbum ‘=1’

Na última quinta-feira (18), o Deep Purple falou sobre a turnê e seu novo álbum =1 com a Billboard. O grupo de hard rock formado em Londres passou por mudanças de formação durante seus 46 anos de carreira.

“Não podemos parar ”, disse Roger Glover à publicação. “Amamos o que fazemos; esse é o resultado final. E tivemos a oportunidade de continuar. A maioria das bandas não tem essa oportunidade… bem, eu não acompanho muito as bandas, mas certamente para nós tem sido esse o caso”, afirmou.

“Estou no final dos anos 70 (78) – todos nós estamos, exceto o novo guitarrista, que está na casa dos quarenta. Ele infundiu muita energia na banda. Podemos ter faltado um pouco – mas não muito, eu não acho.”, pontuou.

Ele afirmou que foram as apresentações ao vivo do Deep Purple com Simon McBride que despertaram a ideia de fazer =1, lançado nesta sexta-feira, 19 de julho. É o 23º álbum de estúdio do Deep Purple e a continuação do conjunto de covers de 2021, Turning to Crime . Ele tocava com o tecladista do Purple, Don Airey, em sua própria banda há vários anos, com a qual Glover e o vocalista Ian Gillan se apresentaram nos últimos anos. “ Ele parecia a única escolha, nem pensamos em mais ninguém”.

“ Quando Simon chegou, a turnê correu muito bem. No início da turnê, dissemos: ‘Ei, deveríamos fazer um álbum o mais rápido possível’. Então foi isso que fizemos no ano passado.” , continuou.

“É assim que trabalhamos. É como uma tela em branco quando você entra no estúdio, basta preenchê-la com ruídos. As músicas não foram escritas; eles evoluem a partir de personalidades e ideias. Alguém começa um riff ou algo assim e nós pensamos, ‘Isso é bom. Que tal se você for para um F aqui… ou um B bemol?’ Assim que tivermos a parte instrumental, Ian Gillan e eu descobrimos o que está acontecendo no topo, as palavras e as melodias. Obviamente, eles não aparecem sem motivo. “Nós trabalhamos nisso.”, revelou.

O baixista aponta faixas de =1 , como Bleeding Obvious , que encerra o álbum, como particularmente desafiadoras e exigindo “ muito trabalho ” para acertar.

Vale destacar que =1 foi precedido por três singles e vídeos, começando com Portable Door em abril, Pictures of You em junho e Lazy Sod no início de julho. O lançamento de =1 leva o quinteto de volta à estrada no próximo mês na América do Norte, juntando-se aos colegas veteranos britânicos Yes.

Esta não é a primeira vez que trabalham juntos.

“Trabalhamos com eles há anos, na década de 70. Fizemos alguns festivais juntos – um em particular chamado Plumpton Jazz and Blues Festival em 1971. Ian Gillan e eu estávamos na banda há apenas alguns meses. Houve uma discussão sobre quem fecharia o show, e eles venceram a discussão e encerraram o show. Ritchie (Blackmore, guitarrista original do Purple) ateou fogo em seus amplificadores e os fez explodir no palco. Então eles atrasaram muito e não ficaram muito felizes com isso.”, relembrou.

“Nós os conhecemos desde então. Eles são uma ótima banda. Vimos Steve Howe alguns anos atrás. Nós nos demos bem, sem ressentimentos. Não sei em que estado eles estão agora, que combinação de músicos eles têm, então ficarei felizmente surpreso.”, finalizou.

Vale lembrar que o Deep Purple também se apresenta em São Paulo no próximo dia 13 de setembro. No dia 15, será a vez de tocarem no Rock in Rio .

Rock in Rio anuncia shows de Evanescence e Deep Purple

O Rock in Rio anunciou novas atrações do festival. Evanescence , Deep Purple e Avenged Sevenfold se apresentarão no dia 15 de setembro.

Evanescence e Avenged Sevenfold cantarão no Palco Mundo. Já o Deep Purple será a atração do Palco Sunset.

Vale lembrar que a banda Journey também foi confirmada no Rock in Rio. O grupo de rock clássico apresentará sucessos como Don’t Stop Believin’ , considerada pela Forbes a Maior Música de Todos os Tempos .

O Rock in Rio vai acontecer nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024 , com uma expectativa de 700 mil pessoas na Cidade do Rock . Será a celebração de 40 anos do festival que colocou o Brasil na rota da cena musical do mundo, e que, em 2022, recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial pela Cidade e Estado do Rio de Janeiro .

Ouça: