Marcelo de Assis [object Object]

Wyn Starks , cantor e compositor americano que une pop e soul , conquistou atenção global ao ver a música Who I Am , lançada em 2020, aparecer em uma emocionante cena do documentário I Am: Celine Dion , disponível no Prime Video , onde a diva canta emocionada a faixa ouvindo a música.

No Brasil, a faixa chegou ao TOP 200 do Shazam Brasil com pessoas impactadas pela cena, que gerou um crescimento de 400% nos streams , acumulando mais de 40 milhões de reproduções globais .

“Não tenho palavras para descrever o que estou sentindo. Sinto que estarei num estado de sonho pelo resto da vida. É como ver um ciclo se fechando. Celine Dion sempre foi uma grande inspiração para mim e a música dela me ajudou a superar muitos obstáculos na vida. Ver ela cantar a minha música com tanta força e resiliência em meio a tudo que ela está passando vai ser um momento que nunca esquecerei”, conta o artista, que chamou a atenção dos jurados no America’s Got Talent apresentando exatamente essa música.

Uma balada ao piano sobre identidade e autoestima, Who I Am encontra Wyn Starks em um estado de gratidão, orgulhando-se de tudo que o torna único em uma canção pessoal que explode em uma catarse.

“‘Who I Am’ é uma música sobre um garotinho que eu tranquei em uma jaula porque ele não era o que a sociedade achava que ele deveria ser” , explica Starks . “Eu fui muito duro com ele… comigo mesmo. Agora, finalmente estou destrancando essa jaula. Este sou eu como Wyn Starks. Finalmente abracei quem eu sou: minha sexualidade, minha música, minha personalidade. ‘Who I Am’ é essa história de eu finalmente florescendo em mim mesmo. Ainda tenho um caminho a percorrer, mas finalmente o libertei” .

Atualmente, Wyn Starks prepara novas canções inspiradas no pop, R&B e rock dos anos 1980 , como as recém-lançadas Run e Mom of Mine .

Céline Dion revela como superou seu medo da doença

A cantora canadense Céline Dion revelou em uma entrevista ao Extra , durante a estreia de seu documentário I Am: Céline Dion , como tem enfrentado o medo frente ao tratamento contra a Síndrome da Pessoa Rígida .

A voz de My Heart Will Go On comentou como encontrou forças em querer proteger seus filhos René-Charles e os gêmeos Nelson e Eddy , quando teve que revelar seu diagnóstico.

“Como mãe, minha prioridade número um, preciso me ajudar pelos meus filhos”, disse Céline Dion . “Antes de saber com o que estava lidando, era só isso que eu tinha, medo. Vou morrer? Meus filhos já perderam o pai e não sei o que está acontecendo” , explicou a cantora.

Céline , de 56 anos , perdeu o marido René Angéli em 2016 em decorrência de um câncer na garganta .

“Meus fãs não sabem onde estou, então, com tudo isso para dizer, me deu muita tensão dizer, antes de tudo, sou mãe e mereço saber o que está acontecendo. acontecendo. Eles são minha maior recompensa em toda a minha vida” , complementou Dion .

A cantora também confidenciou que sentiu um enorme alívio ao receber o diagnóstico da SPR . Embora seja progressiva e possa ser debilitante, também pode ser controlado e o prognóstico pode chegar a 28 anos .

“Comecei a me reabilitar e é um processo, mas está tudo bem, porque você tem que encontrar sua força interior como mãe, como artista” , concluiu a cantora.

Documentário de Céline Dion estreou no Amazon Prime Video

No dia 23 de maio, o Prime Video liberou o primeiro trailer de Eu Sou: Céline Dion , a nova produção mostra os bastidores da vida e da carreira da cantora.

“Não é difícil fazer um show, sabe? O difícil é cancelar um show. Estou me dedicando muito todos os dias, mas eu admito que tem sido difícil. Sinto muito falta disso”, afirmou sobre seu estado de saúde.

Vale lembrar que Céline Dion luta contra a Síndrome da Pessoa Rígida , doença que a fez ficar afastada dos palcos desde dezembro de 2022 .

O documentário estreia no Amazon Prime Vídeo em 25 de junho .