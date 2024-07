The Music Journal Brazil Ávine Vinny lança a inédita faixa ‘Assunto que Dói’ com Heitor Costa

O cantor e compositor Ávine Vinny , conhecido nacionalmente pelo hit Coração Cachorro , mostra, mais uma vez, seu potencial e versatilidade musical na inédita Assunto que Dói , em parceria com o nome em ascensão do forró Heitor Costa . O single já está disponível em todas as plataformas digitais pela Sony Music .

Misturando o forró de favela, subgênero do forró, com bachata , Assunto que Dói une ritmo envolvente a uma letra apaixonada.

“Música com papo muito gostoso e atual. Quem escutar, vai viciar”, compartilha Ávine . A faixa fala sobre o sofrimento pós-término de relacionamento misturado à falta da pessoa amada, principalmente na hora da bebedeira.

Ávine Vinny também gravou colaboração com João Gomes

Ávine Vinny , conhecido nacionalmente pelo hit Coração Cachorro , que fez sucesso em 2021, alcançando o topo das principais plataformas de streaming, lançou em 2023, o aguardado Volume 2 de Ávine Ao Vivo em Sobral .

Depois do sucesso de Anota Aí , que deu o pontapé inicial ao projeto e em menos de dois meses já possui Certificação de Ouro por mais de 23 milhões de streamings por áudio e vídeo , alcançando o TOP 74 do Spotify Brasil e com uma indicação no Prêmio Multishow na categoria Brega e Arrocha do Ano , Ávine traz João Gomes na inédita faixa Cafézin de Vó .

Dando continuidade ao sucesso do Volume 1 , que trouxe a música Coisas Banais com Naiara Azevedo , Ávine Vinny retorna com um repertório ainda mais envolvente, incluindo músicas que prometem se tornar hits instantâneos.

Mais de Ávine Vinny: colaboração com Naiara Azevedo resultou no single ‘Coisas Banais’

Dando continuidade aos lançamentos do seu segundo DVD de carreira, gravado no portal principal da sua cidade natal, Sobral (CE), para um público de mais de 40 mil pessoas , o cantor Ávine Vinny chega com uma faixa puxada pela sua veia sertaneja, com a participação da Naiara Azevedo .

Trata-se de Coisas Banais , que fala sobre o erro de perdoar uma traição e voltar para o relacionamento. Além da faixa, o EP Ao Vivo Em Sobral Vol. 1 traz mais três músicas inéditas , já disponíveis nas plataformas digitais pela Sony Music .

O lançamento dá continuidade ao projeto Ávine – Ao Vivo Em Sobral , trabalho especial que o cantor fez para resgatar suas origens, onde lançou o lead single Anota Aí , com seu conterrâneo Nattan .

Em menos de 1 mês, o single conta mais de 8 milhões de streams , entre áudio e vídeo.

Confira: