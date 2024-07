Laís Seguin Zé Felipe se surpreende com pergunta da filha sobre Leandro

Zé Felipe passou por um momento inesperado com a filha mais velha, Maria Alice , de apenas três anos. O cantor ficou surpreso ao ouvir a menina conversar com o “tio Leandro”. Leandro , que formava uma dupla sertaneja com Leonardo , pai de Zé Felipe , morreu em 1998 devido a um câncer de pulmão.

“Eu estava arrumando a mala, e a Maria Alice deitou na cama comigo. Nós estávamos conversando e brincando, e ela olhou para o lado e falou: ‘Não é, tio Leandro?’. Que é isso, menina? Sai fora. Larguei ela lá, fiquei com medo” , relatou Zé Felipe, ainda abalado com a situação.

A esposa do cantor, Virginia Fonseca também comentou sobre o incidente, acrescentando que essa não foi a primeira vez que Maria Alice mencionou o tio-avô. “Quando ela coloca chapéu, a gente pergunta se ela está de boiadeira, e ela responde que não, que está de ‘Liandro’, que é o ‘Liandro'” , contou a influenciadora digital, imitando a forma como a menina pronuncia o nome.

Virginia ainda revelou que Zé Felipe, após o susto, deixou a filha sozinha no quarto e se refugiou no closet. “Ele saiu do quarto, entrou no closet, e eu perguntei se ele tinha deixado a filha sozinha, aí ele voltou” , completou a influenciadora.

Carreira de Leandro com Leonardo

Leandro & Leonardo alcançaram o sucesso nacional em 1989 com o álbum “Leandro & Leonardo Vol. 3”, lançado pela gravadora Continental. Produzido por Romildo Pereira , este álbum trouxe o hit “Entre Tapas e Beijos”. Em 1990, lançaram seu quarto álbum, autointitulado, pela gravadora Chantecler, que se tornou o mais vendido da dupla, com quase três milhões de cópias.

Este álbum trouxe os sucessos “Pense em Mim” (Douglas Maio, Mário Soares e Zé Ribeiro) e “Desculpe, Mas Eu Vou Chorar” (César Augusto e Gabriel). No ano seguinte, lançaram “Leandro & Leonardo Vol. 5”, com hits como “Paz Na Cama” (Edson Mello e Rhael), “Não Aprendi a Dizer Adeus” (Joel Marques) e “Não Olhe Assim”.

Em 1992, o álbum seguinte continuou a sequência de sucessos com “Esta Noite Foi Maravilhosa” e “Temporal de Amor”, esta última regravada em castelhano. Em 1993, a dupla assinou com a Warner Music e lançou mais um álbum, destacando-se o hit “Mexe Mexe”. Em 1994, gravaram “Leandro & Leonardo Vol. 8”, que trouxe “Dor de Amor Não tem Jeito” (Piska e César Augusto).

Em 1995, lançaram “Leandro & Leonardo Vol. 9”, com o hit country “Festa de Rodeio” (Reinaldo Barriga, César Rossini e César Augusto) e a balada “Eu Juro” (versão de “I Swear”, F.J.Myers e G.Baker). O álbum “Leandro & Leonardo Vol. 10”, de 1996, incluiu hits como “Doce Mistério”, “Eu Sou Desejo, Você é Paixão”, “Horizonte Azul” (Lucas & Luan) e “Sempre Será”.

Em 1997, “Leandro & Leonardo Vol. 11” trouxe o sucesso “Cerveja”, além de “Rumo a Goiânia” e “Essas Mulheres”. A carreira da dupla foi interrompida em 23 de junho de 1998, com a morte de Leandro devido a um tumor de Askin, um raro tipo de câncer no pulmão. Após a morte de Leandro, Leonardo seguiu carreira solo.