Foo Fighters interrompe show nos EUA por "clima perigoso"

O Foo Figthers se viu forçado a interromper o show que estava realizado em Nova York (EUA) nesta quarta-feira (17) no The Citi Field , em decorrência de uma chuva torrencial que tomou a cidade no que consideraram um “clima perigoso”.

Logo após o evento, o Foo Fighters emitiu um comunicado em suas redes sociais onde se mostraram “decepcionados” por terem que finalizar o show antes do tempo previsto para um “público fantástico”.

“Estamos muito decepcionados por não termos conseguido tocar nosso set completo para o público fantástico desta noite no Citi Field”, iniciou a banda . “Mas a segurança dos nossos fãs, da equipe e de todos que trabalham no estádio está em primeiro lugar, então quando foi determinado que não havia uma maneira segura de continuar o show neste clima perigoso, não tivemos escolha a não ser encerrar a noite”.

E concluíram: “Estamos gratos por cada segundo que pudemos jogar para vocês e estamos ansiosos para vê-los novamente – talvez já na sexta-feira”.

O Foo Fighters volta a tocar no mesmo local nesta sexta-feira (19).

Mais de Foo Fighters: Em 2023, Dave Grohl segurou as lágrimas para cantar ‘My Hero’” em homenagem a Taylor Hawkins

O frontman Dave Grohl , do Foo Fighters , tentou ao máximo segurar as lágrimas quando entrou os primeiros acordes de My Hero em homenagem ao falecido baterista Taylor Hawkins (1972-2022) no primeiro show da banda com o seu novo baterista, Josh Freese em 2023.

Os roqueiros iniciaram sua turnê no Bank of New Hampshire Pavilion onde eles deram as boas vindas a Freese e agradeceram por ele “salvar a banda” após a trágica perda de Taylor , que foi encontrado morto em seu quarto de hotel na Colômbia , em março de 2022, antes do grupo se apresentar no Brasil . Ele tinha 50 anos .

Vocês poderiam dar as boas-vindas ao homem por trás da bateria, Josh Freese, que ajudou a salvar a banda” , pediu Dave Grohl à multidão presente na arena norte-americana. “Não estaríamos aqui esta noite se não fosse por Josh, então todos dêem a Josh uma grande salva de palmas, por favor.”

Josh foi revelado como novo baterista do Foo Fighters durante uma live naquele ano. O músico é conhecido pelos seus trabalhos em grandes bandas como o Guns N’ Roses, Nine Inch Nails e Paramore .

Ele estava entre vários bateristas que prestaram homenagem a Taylor Hawkins em dois concertos especiais que o Foo Fighters realizou em Los Angeles e Londres em memória de seu saudoso integrante.