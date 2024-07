Mayra Dugaich Kylie Minogue posa ao lado de Anitta após show em Londres

Nesta quarta-feira (17), a cantora Kylie Minogue compartilhou uma foto no Instagram ao lado de Anitta . Elas cantaram juntas durante o festival BST Hyde Park, no último final de semana em Londres.

“ Eu simplesmente não consigo tirar VOCÊ da cabeça. Abraço de backstage”, escreveu na legenda.

“Londres, eu simplesmente não consigo tirar você da minha cabeça!! @kylieminogue obrigado por me receber!! Tão, tão, tão divertido!!!”, disse a brasileira em seu perfil.

Vale destacar que na última segunda-feira (15), durante entrevista à Euphoria Magazine, Anitta revelou ter feito um remix do hit de Kylie, Can’t Get You out of My Head.

“ Vem aqui, deixa eu te contar: ninguém sabe disso porque eu não lancei, e nem ela sabe, mas eu fiz um remix de ‘Can’t Get You out of My Head’. Vou tentar ver se consigo tocar para ela esta noite, se tiver coragem. Eu queria colocar meu álbum [‘Funk Generation‘] , mas então pensei, ‘Meu Deus’. Me senti um pouco tímida. Acho que, com certeza, é a minha favorita, e a melhor música dela, na minha opinião ”, revelou.

Anitta: “Menina Má” volta com tudo nas redes sociais e charts

Menina Má da Anitta , lançada lá em 2012, antes mesmo do estouro de Show das Poderosas , está ressurgindo das cinzas e conquistando os charts de streaming. Com direito a clipe na época, a música está tendo seus melhores dias agora, doze anos depois. A faixa começou a viralizar no TikTok e os fãs estão ansiosos para ver Anitta abraçar esse movimento.

A música, que nasceu nos beats da Furacão 2000 como funk e ganhou uma repaginada pop no álbum de estreia de Anitta, está bombando em 2024. Recentemente, teve seu maior dia de streams no Spotify , com cerca de 80 mil plays em 24 horas.

Atualmente, Menina Má é um dos áudios mais usados no TikTok , com 28,6 mil criações de vídeos ao som da faixa principal, sem contar as diversas variações que surgiram.

Com toda essa repercussão, os fãs de Anitta estão pedindo uma versão MTG da música , algo que já deu muito certo para outros artistas, como o DJ TOPO com MTG QUEM NÃO QUER SOU EU , que dominou o topo das paradas no Brasil.

Os anitters também estão clamando para que Anitta inclua regularmente Menina Má em seus shows. Atualmente, ela a apresenta pontualmente, como nos Ensaios da Anitta e nos seus blocos de Carnaval.

Será que Anitta vai atender aos pedidos e nos presentear com uma nova era de Menina Má ? Os fãs estão na expectativa e a nostalgia está no ar!

Confira: