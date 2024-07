Marcelo de Assis Bob Dylan anuncia nova turnê pelo Reino Unido em 2024

O lendário cantor e compositor norte-americano Bob Dylan anunciou nesta semana que realizará uma série de shows pelo Reino Unido , incluindo três noites no icônico The Royal Albert Hall em Londres em 2024.

A turnê é a última etapa de uma série épica de shows que iniciou em dezembro de 2021 em Milwaukee e viu um dos maiores compositores do século XX a se apresentar em centenas de locais nos EUA, Reino Unido, Europa e Japão .

Bob Dylan realizará 10 shows especiais, iniciando em Bournemouth no Windsor Hall em 1º de novembro e culminando em três apresentações no lendário The Royal Albert Hall na capital britânica.

A turnê Rough and Rowdy Ways também verá o retorno de Bob Dylan ao show de Edimburgo desde 2009, além de retornos a Nottingham e Liverpool .

Os shows também incluirão uma visita ao recém-reformado Civic Hall em Wolverhampton – um local que já recebeu os maiores artistas musicais de todos os tempos, de Bob Marley a The Who e David Bowie .

Em 2022, Bob Dylan agradeceu aos seus fãs por serem “amantes da arte”

Bob Dylan agradeceu aos seus fãs por serem “amantes da música e da arte” durante uma apresentação de sua turnê, intitulada Rough and Rowdy Ways 2022 .

Dylan , de 81 anos e dono de clássicos como Blowin’ in the Wind, Like Rolling Stone, Jokerman e The Times They Are a-Changin’ , conversou com o seu público por raras vezes e em uma delas, como aconteceu em 20 de outubro daquele ano ele disse durante sua performance: “Obrigado amantes da arte” e “Obrigado amantes da música”.

Bob Dylan tocou no London Palladium e ainda naquela ocasião, ele pediu à plateia presente que aplaudisse Lucinda Tait , viúva do guitarrista Joe Strummer (1952-2002) e membro do The Clash , que estava no local. Foi prontamente atendido.

Rough and Rowdy Ways é o 39º álbum de estúdio de Bob Dylan , lançado em 19 de junho de 2020 pela Sony Music , via Columbia Records . Este trabalho se destacou pelos singles Murder Most Foul, I Contain Multitudes e False Prophet .