Mayra Dugaich Timothée Chalamet será protagonista do filme ‘Marty Supreme’

O ator Timothée Chalamet vai protagonizar e produzir Marty Supreme , filme original de Josh Safdie e da produtora A24 .

De acordo com a Variety, o filme é inspirado no jogador profissional de pingue-pongue Marty Reisman.

Falecido em 2012, Marty era um campeão de tênis de mesa que começou sua carreira em Manhattan. Ele ganhou 22 títulos importantes de pingue-pongue de 1946 a 2002 e cinco medalhas de bronze no Campeonato Mundial de Tênis de Mesa. Aos 67 anos, ele competiu no Campeonato Nacional de Hardbat dos Estados Unidos e se tornou o jogador mais velho a vencer uma competição nacional aberta em um esporte de raquete.

Vale lembrar que o roteiro de Marty Supreme foi escrito por Safdie e Ronald Bronstein, que produzem ao lado de Eli Bush e Anthony Katagas. O filme reúne Josh com a produtora A24, que distribuiu seus dois últimos longas, Uncut Gems e Good Time.

Vale destacar que Chalamet estrelou recentemente o épico de ficção científica de Denis Villeneuve, Duna: Parte Dois e estrelou o sucesso Wonka. Recentemente, ele encerrou as filmagens de A Complete Unknown , de James Mangold, no qual interpreta o jovem Bob Dylan.

Timothée Chalamet assina contrato com Warner Bros. para novos filmes

O ator Timothée Chalamet assinou um contrato com a Warner Bros. para participar em projetos futuros como astro e produtor.

Ele terá um aumento salarial após o sucesso nas bilheterias. O ator ganhou mais de US$ 8 milhões por Wonka, segundo fontes. Agora, ele espera pagamentos de dois dígitos para os papéis principais em filmes do estúdio.

“Nos últimos anos, admiramos não apenas o comprometimento de Timothée com seu ofício, que é evidente na variedade e profundidade de suas diversas funções, mas também sua dedicação inabalável em dedicar 100% de seu tempo e atenção a cada projeto que realiza. feitos aqui na Warner Bros. e em outros lugares” , disseram Mike De Luca e Pam Abdy, copresidentes e CEOs do Warner Bros. em comunicado conjunto.

“Trabalhar com Mike De Luca, Pam Abdy e suas equipes em ‘Wonka’ e ‘Dune’ nos últimos anos tem sido uma experiência profundamente gratificante” , disse o ator. “ Esses são chefes de estúdio que acreditam na produção de filmes reais e estou muito grato por seu apoio como ator, produtor e colaborador. Esta parceria parece um próximo passo natural. Vamos nessa!”, finalizou.

Vale lembrar que Timothée Chalamet trouxe dois sucessos consecutivos de bilheteria para a Warner Bros. com Wonka , em dezembro passado (US$ 632 milhões globalmente) e Duna: Parte Dois em março (US$ 575 milhões globalmente e que ainda vai aumentar).

Confira: