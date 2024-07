Laís Seguin Quem é Sevdaliza? Artista é parceira de Pabllo Vittar em ‘Alibi’

A música “Alibi”, uma colaboração entre a drag queen brasileira Pabllo Vittar , a cantora francesa Yseult e a iraniana-holandesa Sevdaliza , tem se destacado como o maior sucesso da carreira de Sevdaliza. Nesta segunda-feira (15), a canção subiu ao 16º lugar entre as músicas mais ouvidas no Spotify no mundo.

Além disso, “Alibi” colocou Pabllo Vittar como a primeira drag queen brasileira a entrar no top 50 do Spotify. Com isso, ela alcançou o terceiro maior pico de um artista brasileiro na plataforma, atrás apenas de Anitta , que chegou ao topo com “Envolver” e à oitava posição com “Bellakeo”, em colaboração com Peso Pluma .

O sucesso de “Alibi” se deve, em parte, ao sample da música tradicional colombiana “Rosa” de Totó La Momposina , utilizado no refrão da canção (“Rosa, que linda eres”), que serve de base para a repetição do título “Alibi”.

A música brasileira há tempos se destaca internacionalmente, com vários artistas tendo conquistado posições de destaque no Spotify global, além de Pabllo Vittar e Anitta. Luísa Sonza estreou no Top 50 global com “Penhasco2”, uma colaboração com Demi Lovato , que alcançou a 41ª posição.

A saudosa Marília Mendonça também deixou sua marca, com a regravação de “Leão” do álbum póstumo “Decretos Reais” alcançando a 30ª posição no Spotify global. “Tá Ok”, fruto da colaboração entre Dennis e MC Kevin O Chris , chegou à 25ª posição no ranking global em 2023, impulsionada pela viralização da coreografia no TikTok.

Quem é Sevdaliza?

Sevdaliza é uma cantora de 36 anos, conhecida por seu estilo pop experimental, influenciado pela era “Homogenic” de Björk , e por explorar gêneros como eletrônico e R&B alternativo. Nascida em Teerã, no Irã, ela se mudou para os Países Baixos aos cinco anos. Lá, conquistou uma bolsa de estudos em uma universidade graças ao seu talento no basquete e chegou a jogar pela seleção holandesa.

A carreira musical começou aos 27 anos, após se formar em comunicação. Desde então, lançou quatro EPs e dois álbuns de estúdio. “Alibi”, juntamente com outras músicas como “Who Are You Running From”, “Ride Or Die”, “Good Torture” e “Nothing Lasts Forever” (as duas últimas em parceria com Grimes ), deve fazer parte de seu próximo álbum, que ainda não tem nome ou data de lançamento confirmados.

A cantora já se apresentou no Brasil em três ocasiões. Em 2019, realizou shows em São Paulo e Recife; em 2022, participou do festival Primavera Sound; e neste ano, voltou ao país para se apresentar na edição especial de aniversário da festa Mamba Negra, em São Paulo.