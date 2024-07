Mayra Dugaich Manu Bahtidão afirma em vídeo que foi amante do marido

Após Manu Bahtidão deixar um comentário de apoio no vídeo de Iza no Instagram, uma declaração da cantora viralizou nas redes sociais.

Foi durante uma entrevista ao podcast PodDalhe. Na conversa com os apresentadores, ela disse que foi amante de Anderson Halliday.

“Quando a gente se envolveu, o Anderson era casado. Hoje, sou esposa. O povo fala que amante não tem lar, claro que tem, sou a titular, a dona de tudo que ele tem. Passei tudo que ele tem para o meu nome “, disse na ocasião.

Suanny Batidão afirmou que o ex-marido, Anderson, a traiu com Manu, e a internet resgatou o trecho no qual a artista fala sobre o assunto.

“Meu celular depois que a bonita que acabou com meu antigo casamento se solidarizou com a postagem da IZA” , escreveu Suanny em um vídeo com o som de muitas notificações de celular. “ Para, mana, o povo sabe o que você fez. E nem é meme “, completou na legenda da postagem.

Manu Bahtidão celebra 90 milhões de views em clipe de ‘Torre Eiffel’

A cantora Manu Bahtidão comemorou as mais de 90 milhões de visualizações do clipe da música Torre Eiffel .

A faixa tem a participação da dupla Guilherme e Benuto e foi gravada no DVD mais recente da cantora, em Fortaleza no dia 22 de Agosto 2023.

Torre Eiffel é uma composição da própria Manu com Thallyson, Ricardus, Washington e Daniel. A canção conta a história de um relacionamento que chegou ao fim.

“Finalmente chegou o momento de lançarmos ‘Torre Eiffel’. Essa faixa é muito especial; nela pude contar com a participação desses grandes nomes do sertanejo que é Guilherme & Benuto. Soltamos um trecho da música nas minhas redes algumas semanas atrás e foi um sucesso, já tem mais de oitenta mil criações com ela, é muito doido. Tenho certeza que vai ser mais um sucesso! ”, disse Manu no lançamento, em março.

Vale lembrar que Torre Eiffel faz parte do projeto Daqui Pra Sempre , que foi gravado em agosto de 2023, em Fortaleza/CE. Com 16 faixas, Manu contou com a participação de fenômenos do meio que deixaram a noite ainda mais especial, como: Simone Mendes, Xand Avião, Mari Fernandez, Guilherme & Benuto , Melody e Raphaela Santos.

Confira: