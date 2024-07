UB40 anuncia turnê no Brasil em 2024

The Music Journal Brazil [object Object]

Foto: Reprodução / Ticketmaster Brasil

Impulsionado pela voz que levou o UB40 a 70 milhões de discos vendidos em todo o mundo e a mais de cinquenta sucessos nas paradas do Reino Unido, Ali Campbell está novamente trazendo ao mundo a energia tão necessária do reggae ao levar a última formação de sua extraordinária banda aos maiores palcos do mundo.

Agora, o UB40 anunciou uma turnê no Brasil com shows nas cidades de Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, São Paulo, Curitiba e Recife entre os meses de outubro e novembro . Os ingressos, que custam entre R$ 180 e R$ 475 , podem ser adquiridos no site da Ticketmaster Brasil .

Com base em um legado que remonta a 45 anos atrás , aos seus anos de formação no centro da cidade de Birmingham , o conjunto de turnês do cantor e guitarrista Ali continua sendo a realização mais autêntica do objetivo original do UB40 de promover o reggae em todas as suas formas.

“Acho que tenho a melhor banda de reggae do mundo, e você pode me citar nisso”, diz ele. “ Todos eles são músicos experientes, que passaram a vida inteira em bandas profissionais, e me sinto muito confiante com eles. Podemos tocar no Reino Unido, na África ou em uma ilha como Fiji, e as pessoas ficarão entusiasmadas. Os últimos anos têm sido difíceis para muitas pessoas. Há muita escuridão no mundo. Perdi amigos próximos muito antes da hora. Mas a vida continua, e este grupo parece deixar uma boa vibração onde quer que toquemos”.

Para Ali , que começou uma nova era quando deixou a formação original da banda em 2008, não há falta de material para cantar ao vivo. Um show típico incluirá covers clássicos do reggae, como Cherry Oh Baby, Please Don’t Make Me Cry, Kingston Town e Red Red Wine – todos da série de enorme sucesso Labour Of Love – além de originais mais recentes, como Unprecedented , do álbum homônimo de 2021.

“Tocamos os sucessos, porque é isso que as pessoas querem ouvir” , continua Campbell . “Estamos desenvolvendo esse repertório há 16 anos, voltando aos poucos para as grandes arenas. Há festivais de reggae como o Rototom Sunsplash, em Benicàssim, e o Reggae By The River, na Nova Zelândia, que eram pequenos quando tocamos pela primeira vez. Agora são eventos maiores. Eles cresceram junto conosco”.

Muitos dos músicos da banda de turnê de Ali , composta de nove integrantes, estão com ele há anos, incluindo o baixista Colin McNeish , o baterista Paul Slowly , o trompetista Colin Graham e o tecladista Michael Martin . Este último dividiu o palco com Campbell pela primeira vez na década de 1980 .

Naquela época, ainda na adolescência, Michael era membro da banda Burning Spear , de Winston Rodney . Uma adição mais recente é o baterista e mestre de cerimônias Frank Benbini , que também toca com o Fun Lovin’ Criminals .

Relembrando Astro, falecido em 2021

Os shows no Brasil , infelizmente, não contarão com a figura inimitável de Astro , o ‘sing-jay’ da banda, trompetista e percussionista, que faleceu, com apenas 64 anos , em novembro de 2021, após uma breve doença. Amigo de longa data e colega de banda de Ali, Astro esteve ao lado do cantor, com apenas um hiato de seis anos, durante toda a carreira deles. O álbum Unprecedented , embora ofuscado por sua morte, também foi um memorial adequado.

“Astro deixou um buraco que nunca poderá ser preenchido”, observa Ali. “Não podemos mais tocar músicas do Astro como ‘Rat In Mi Kitchen’ ou ‘Version Girl’. Ele tinha um estilo tão único que não dava para arranjar alguém que o substituísse. Simplesmente não daria certo. Ele gostava muito de melodias, o que o diferenciava de outros MCs de reggae. Ele foi pouco usado no início do UB40, mas ainda assim se destacou em faixas como ‘Rat In Mi Kitchen’. Nós o usamos muito mais nos álbuns Unprecedented e A Real Labour Of Love. Ele fez mais backing vocals e participou mais das gravações, especialmente quando viajamos para a Jamaica para algumas das sessões do Unprecedented. Sinto-me abençoado por ter passado esse tempo com ele”.

Essa atual onda de atividades faz parte de uma história que remonta a 1979, quando o UB40 começou a dar seu próprio toque de rock raiz ao reggae jamaicano . Com o nome inspirado no formulário oficial dado aos indivíduos que solicitam auxílio-desemprego no Reino Unido, a banda multirracial fez seu primeiro show no pub Hare & Hounds , em Kings Heath , em fevereiro de 1979.

Depois de alcançar o quarto lugar nas paradas de sucesso com seu compacto de estreia, King / Food For Thought , a banda lançou o álbum Signing Off em 1980. Eles chegaram ao topo da parada de singles do Reino Unido em quatro ocasiões – com Red Red Wine em 1983, I Got You Babe (um dueto entre Ali e a cantora do Pretenders e companheira de longa data do UB40, Chrissie Hynde ) em 1985; (I Can’t Help) Falling In Love With You em 1993 e Baby Come Back com Pato Banton em 1994.

Dois desses sucessos, Red Red Wine e (I Can’t Help) Falling In Love With You , também chegaram ao topo das paradas americanas. Em homenagem às músicas que os inspiraram, o UB40 l ançou três volumes da série Labour Of Love .

“Os anos 80 foram uma década muito fértil para o reggae, e a nova tecnologia significava que o gênero estava avançando em um ritmo incrível” , diz Ali . “Em 2018, já havia passado tempo suficiente para que pudéssemos investigar essa era adequadamente, e foi o que fizemos. Os fãs da banda concordaram, e o álbum só foi impedido de chegar ao primeiro lugar no Reino Unido pela trilha sonora do sucesso de bilheteria de Hollywood The Greatest Showman. Foi o álbum de maior bilheteria de qualquer encarnação da banda desde Promises And Lies, de 1993”

O álbum Unprecedented também apresentava uma faixa-título contundente, que questionava o governo do Reino Unido sobre a forma como lidou com a pandemia do coronavírus, rotulando os governantes de “galinhas sem cabeça”.

“O lockdown não foi exatamente propício para compor músicas, especialmente quando sua especialidade é o reggae animado” , diz Ali. “Mas achei que Unprecedented era um bom álbum para se ouvir. Também há ótimos músicos no álbum, incluindo Sly Dunbar na bateria e o baixista Chris Meredith”.

Depois de ter interrompido todas as turnês quando a pandemia chegou em 2020 – a banda estava no meio da turnê Real Labour Of Love na época – o UB40 com Ali Campbell agora está completamente pronto. Com uma formação que também inclui o saxofonista Adriano Rossetti-Bonell e os cantores de apoio Cuttie Williams e Patrick Augustus , eles estão levando seu equilíbrio perfeito de originais e covers clássicos para todos os cantos do planeta.

“Somos realmente abençoados por termos um público tão variado em nossos shows”, diz Ali. “Ainda temos os fãs originais, mas também temos um público mais jovem, de festivais, que gosta de grime e dance music. A influência do reggae na música atual é enorme. Se você ouvir grime, hip-hop, drill, jungle ou drum and bass, muito disso veio do dub e do dancehall. A música reggae é um antídoto perfeito para esses tempos sombrios. É uma música que unifica” , explica Campbell .

E conclui: “Você pode não mudar nada cantando sobre isso, mas pode pelo menos viajar pelo mundo e tentar unir as pessoas”.

Confira as datas e locais da turnê UB40 com Ali Campbell em 2024 no Brasil :

31 de outubro – Rio de Janeiro – Qualistage

01 de novembro – Belo Horizonte – Arena Hall

03 de novembro – Brasília – Centro de Convenções Ulysses Guimarães

07 de novembro – São Paulo – Espaço Unimed

08 de novembro – Curitiba – Live Curitiba

10 de novembro – Recife – Classic Hall