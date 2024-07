The Music Journal Brazil [object Object]

Foto: Sony Muisc

O cantor Paul Russell lançou nesta sexta-feira (12) a inédita faixa colaborativa Slippin’ , que conta com a participação especial da estrela pop Meghan Trainor . O single já está disponível nas plataformas digitais pela Sony Music , via Arista Records .

Slippin’ divaga sobre a dor do amor não correspondido e Russell e Trainor se unem no visualizer oficial para lembrar aos fãs que, mesmo diante das dificuldades, é possível, ainda, dançar e se divertir. 4

A faixa aborda temas emocionais como os desafios no campo do amor.

Meghan Trainor celebra 10 anos de carreira com o novo álbum ‘Timeless’

Meghan Trainor lança nesta sexta-feira (7) o seu inédito álbum Timeless , que celebra seus 10 anos de carreira e conta com as faixas já lançadas Benn Like This e I Wanna Thank Me . O disco já está disponível nas plataformas digitais pela Sony Music , via Epic Records .

Timeless é o resultado do trabalho de Meghan Trainor com os produtores Federico Vindver, Gian Stone e Grant Boutin e conta com a participação de artistas como T-Pain, Lawrence e Niecy Nash .

O disco conta com influências diretas do doo-wop e bubblegum pop .

Assista ao clipe: