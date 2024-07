The Music Journal Brazil Manu Bahtidão se apresentará no ‘Domingão com Huck’

Foto: Angelica Goudinho /Globo

Neste domingo (14), o apresentador Luciano Huck convida a artista que canta um dos maiores hits do momento. Na primeira parte do programa, antes do Futebol, a cantora Manu Bahtidão faz uma apresentação exclusiva dos seus maiores sucessos e coloca a plateia para dançar ao som de Daqui Pra Sempre , sua música em parceria com Simone Mendes .

O programa continua com o retorno do quadro Lata Velha . Desta vez, a história é de Zé Lisboa , 70 anos, morador de Jacaraci , na Bahia. Seus seis filhos escreveram para o Domingão com um pedido especial: querem dar de presente ao pai a reforma do Corcel 1977 , o primeiro e único carro dele.

O Corcel , que foi comprado há 26 anos , tem uma história rica, tendo sido o veículo em que todos os filhos aprenderam a dirigir.

Domingão com Huck passou a ser apresentado em duas partes desde abril

Desde o dia 14 de abril, o Domingão com Huck passa a ser exibido em duas partes : a primeira, após o Temperatura Máxima , antes dos jogos do Campeonato Brasileiro 2024 e a segunda, na sequência das partidas .

Além disso, o programa contará com novos quadros , convidados especiais, shows de grandes nomes da música e muitas histórias inspiradoras.

“É um privilégio muito grande poder conversar com milhões de brasileiros aos domingos. Agora, com o ‘Domingão’ em duas partes, estaremos ainda mais conectados neste momento sagrado de reunir a família em frente a TV. Aumenta nossa responsabilidade e, ao mesmo tempo, nos dá mais oportunidades de criar e desenvolver conteúdos que tragam diversão, inspiração e reflexão” , adianta Luciano Huck.

A primeira grande novidade é o Salvou, É Seu . No quadro, um jogo de perguntas e respostas com anônimos, a dupla que vem ao palco já começa milionária – o desafio é conseguir levar esse dinheiro para casa. Ao entrarem no palco, eles recebem R$ 1 milhão , divididos em 40 montes de R$ 25 mil . Em uma bancada com quatro bandejas, cada uma representando uma resposta, eles precisam apostar todo o valor nas opções que acreditam que estejam corretas.

Só tem uma regra muito importante: uma das bandejas sempre precisa estar vazia . A quantia que eles apostarem na bandeja certa está salva. As demais se abrem, e todo o dinheiro escorre por um alçapão. A partir da quarta rodada, uma das bandejas é fechada, e a dupla passa a ter apenas três opções de resposta. A regra em que uma das bandejas precisa estar vazia segue valendo. Na sétima e última pergunta, mais um alçapão se fecha. Ou seja: é tudo ou nada! No fim, a quantia que conseguirem salvar, é a que fica com os participantes.

Outra estreia deste domingo é o Missão Domingão . No quadro, Luciano vai tentar realizar o sonho de alguém. Pode ser um reencontro com uma pessoa que não vê há muito tempo, uma festa de casamento, uma viagem, encontrar um ídolo ou qualquer outro sonho – a atração encara a missão de torná-lo realidade.