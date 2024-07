Mayra Dugaich Shania Twain apresentará o People’s Choice Country Awards

Nesta sexta-feira (12), Shania Twain foi anunciada como apresentadora do People’s Choice Country Awards 2024, transmitido ao vivo de Nashville, no próximo dia 26 de setembro.

“ O Country tem alguns dos fãs mais apaixonados pela música e nós, artistas, temos muita sorte de ser apoiados para fazer o que amamos” , disse Twain em comunicado. “Estou honrada em apresentar uma premiação que celebra esses fãs incríveis. Prepare-se para um show inesquecível com muito cabelo grande, glamour, strass, chapéus, botas e performances incríveis. Fique atento!”

“Com um histórico comprovado de criação de música que resiste ao teste do tempo, Shania é um membro querido da comunidade country” , afirmou Jen Neal, vice-presidente executiva de eventos ao vivo e especiais da NBCUniversal Entertainment.

Vale lembrar que a cantora conhece bem a franquia People’s Choice Awards. Em dezembro de 2022, ela recebeu o People’s Music Icon Award no OG People’s Choice Awards, do qual o People’s Choice Country Awards é um spin-off. Ela cantou um medley de Any Man of Mine, That Don’t Impress Me Much, Waking Up Dreaming e Man! I Feel Like a Woman!

Vale destacar que o Little Big Town apresentou o primeiro People’s Choice Country Awards do ano passado, no qual Toby Keith recebeu o Country Icon Award. Keith também se apresentou pela primeira vez desde o fim do tratamento para câncer de estômago. A lenda country morreu pouco mais de quatro meses depois, em 5 de fevereiro.

Segundo a Billboard, Jelly Roll foi o grande vencedor do programa do ano passado, com quatro prêmios, seguido por Morgan Wallen e Lainey Wilson, com três vitórias cada.

A transmissão foi vista por 4,4 milhões de telespectadores em todas as plataformas. O conteúdo do programa atingiu 25 milhões de usuários multiplataforma.

O programa deste ano irá ao ar pouco mais de um mês antes do 2024 Country Music Association Awards, que está marcado para novembro em Nashville. As indicações para o CMA serão ainda anunciadas.

O People’s Choice Country Awards é produzido pela Den of Thieves em parceria com o Opry Entertainment Group. Jesse Ignjatovic, Evan Prager e Barb Bialkowski serão os produtores executivos, junto com RAC Clark como produtor executivo e showrunner.

Shania Twain lança “Queen Of Me”, primeiro álbum em cinco anos

A estrela canadense Shania Twain lançou em 2023 seu inédito álbum Queen Of Me , o seu primeiro trabalho de inéditas em cinco anos , que já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music , via Republic Records .

Queen Of Me já vem sendo apresentado aos fãs desde o ano passado, traz 12 faixas inéditas que representam a afirmação criativa da artista, cantada em sua voz icônica e inconfundível. A versão física do projeto já está disponível para pré-venda no Brasil através da UMusic Store .

O disco conta com a produção de Tyler Joseph , que já trabalhou com o Twenty One Pilots e traz as já apresentadas Last Day Of Summer , Waking Up Dreaming e Giddy Up! .