Mayra Dugaich

Na última terça-feira (9), a Netflix liberou o trailer da quarta e última temporada da série The Umbrella Academy .

“[É] realmente repleto de bobagens e travessuras clássicas da família Umbrella Academy que você espera ansiosamente”, diz Emmy Raver-Lampman, que interpreta Allison Hargreeves. “Há alguns novos personagens e vilões inacreditáveis ​​que são super emocionantes. ” David Castañeda, que interpreta Diego Hargreeves, descreve a 4ª temporada como sua “ temporada favorita ”.

Baseado na série de quadrinhos de mesmo nome de Gerard Way, The Umbrella Academy estreou em 2019 e segue um grupo de irmãos distantes com superpoderes que se reencontram após a morte de seu pai.

Vale lembrar que a terceira temporada terminou com uma grande reviravolta: há uma nova linha do tempo ditada pelo patriarca da família, Reginald (Colm Feore), e os irmãos não têm mais seus poderes. Essa não é a única estranheza nesta linha do tempo, onde os riscos são maiores do que nunca – há novos inimigos.

A 4ª temporada de Umbrella Academy é estrelada por Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya e Colm Feore. Nick Offerman, Megan Mullally e David Cross.

Vale destacar que a estreia da temporada final está marcada para o dia 8 de agosto, com seis últimos episódios. As temporadas anteriores estão disponíveis na plataforma de streaming.

