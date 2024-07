Mayra Dugaich [object Object]

Nesta sexta-feira (12), a Marvel liberou o primeiro trailer do filme Capitão América: Admirável Mundo Novo.

No próximo filme, Anthony Mackie assume o lugar de Chris Evans como Capitão América, depois de assumir oficialmente o manto do personagem no final de O Falcão e o Soldado Invernal, na Disney+ em 2021.

“Depois de se encontrar com o recém-eleito presidente dos EUA, Thaddeus Ross, interpretado por Harrison Ford em sua estreia no Universo Cinematográfico Marvel, Sam se encontra no meio de um incidente internacional” , diz a sinopse do Marvel Studios. “ Ele deve descobrir a razão por trás de uma conspiração global nefasta antes que o verdadeiro mentor faça o mundo inteiro ver o vermelho.”

Vale lembrar que Capitão América: Admirável Mundo Novo também é estrelado por Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly, Giancarlo Esposito, Liv Tyler e Tim Blake Nelson.

Dirigido por Julius Onah e baseado em personagens da Marvel criados por Joe Simon, Jack Kirby, Stan Lee e Gene Colan, Admirável Mundo Novo segue os eventos de Vingadores: Ultimato de 2019.

“Harrison era o cara, cara ”, disse Mackie ao TheWrap em uma entrevista em agosto de 2023 sobre seu colega de elenco. “É engraçado, ele aparece e todo mundo fica meio que, você sabe, não sabe o que fazer com Harrison Ford. Tipo, ‘Alguém pegue água para Harrison’, mas ele não era nada disso.”

“ Para ele estar nesta profissão há tantos anos e vê-lo aos 80 anos animado por fazer parte deste universo foi muito legal e colocou as coisas em perspectiva o quão sortudos somos, o quão sortudo eu sou por ser um parte disso e dar vida a esses personagens” , acrescentou.

Capitão América: Admirável Mundo Novo da Marvel Studios estreia nos cinemas em 14 de fevereiro de 2025.

Assista: