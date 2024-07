Mayra Dugaich Poze do Rodo e Vivi Noronha fazem tatuagem juntos

No último domingo (7), Poze do Rodo e a namorada Vivi Noronha organizaram um arraial para comemorar as festas julinas com amigos e familiares.

Durante a festa, um tatuador estava disponível e o casal resolveu fazer uma tatuagem juntos. Vivi tatuou a letra M pois o nome de bastimo do funkeiro é Marlon. Já Poze, eternizou a letra V na mão.

“Eu sou muito feliz ao seu lado. Sem você, eu não tinha caminho, agora eu tenho caminho. Te amo do fundo do meu coração. Em breve ‘nós tá’ numa igreja se casando com você linda de branco. Muitas felicidades para nós. Te amo. Não se preocupada com nada porque eu sou todo seu, minha vida é sua. Nunca mais eu vou te magoar, tá bom? Te amo “, afirmou o cantor.

Vale lembrar que eles são pais de Júlia, de 5 anos, Miguel, de 3, e Laura, de 2.

Dennis lança single ‘Cria do Rio’ com Poze do Rodo

Dennis , um dos maiores produtores de funk da atualidade se junta a Poze do Rodo , um dos maiores expoentes do trap nacional para lançar Cria do Rio . Disponível em todas as plataformas digitais, a nova música explora o batidão 150 bpm (batidas por minuto), no qual o pancadão retorna como um elemento imprescindível, porém com maior intensidade e velocidade.

O videoclipe oficial de Cria do Rio foi gravado na Fundição Progresso , de frente para os Arcos da Lapa , um dos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro .

“É muito gratificante quando um projeto sai do papel e chega ao público. É isso que estou sentindo agora com esse lançamento. Passamos dias no estúdio planejando cada detalhe, cada batida e onde cada beat se encaixava. Nessa música, eu quis falar sobre os ‘crias’ do Rio, sobre a nossa cultura. Além disso, o clipe ficou perfeito, nossa ideia era trazer vários pontos característicos da nossa cidade e ficou incrível, saiu do jeito que planejamos. Quero agradecer ao meu mano Poze que se juntou a mim neste projeto tão especial” , comenta Dennis .

Além de trazer uma base sonora com referências do funk melody , Cria do Rio traz também o trompete do funk proibidão , que resgata o funk dos anos 2000 e tanto fez sucesso em Tá OK , último lançamento de Dennis com Kevin O Chris . A música também se destaca pela letra com gírias cariocas características.

Poze do Rodo contabiliza 2 bilhões de streams e 11,9 milhões de seguidores no Instagram , reunindo em seu repertório Me sinto abençoado, Vida louca, A cara do crime – nós incomoda , faixas que juntas ocupam os primeiros lugares das paradas das plataformas.

