Mayra Dugaich Karol Conká relembra depressão após a saída do BBB 21

Na última quinta-feira (4), a cantora Karol Conká esteve no podcast G1 Ouviu e comentou sobre os momentos que viveu após sua saída do BBB 21 .

“A depressão te deixa num estado que nada importa. Tinha gente que falava, ‘você tem uma carreira, você tem filho, você tem amigos. Por que você ainda está triste?’. Porque o remorso corrói por dentro. Eu fiquei com muito remorso. Fiquei muito triste de ter chateado muita gente com as minhas atitudes ”, revelou.

“ É muito ruim quando você erra, não consegue controlar aquele momento, voltar atrás e agir de uma forma melhor. Então eu entendi que o que ia me definir não era o meu erro, era como eu ia lidar com ele. Eu fui aprendendo esse processo de como lidar com isso aqui. É tão doloroso, é tão triste ”, avaliou.

“Eu amo a internet. O que estraga a internet são as pessoas que não sabem usar ela… Na época que eu sofri os ataques, era tanta coisa absurda que você fala assim, isso aqui não deve ser real ”, afirmou.

“Eu lembro que eu fiquei dois meses sem entrar nas redes sociais, só falando com amigos, recebendo muito amor e carinho, porque eu já não tinha por mim, né? ”, relembrou.

Karol Conká e Fit Dance lançam vídeo do novo single ‘Negona’

A rapper Karol Conká se junta ao Fit Dance para lançar a coreografia oficial de Negona , um feat com Tasha & Tracie. Além de assinar a composição da música, cada movimento é impulsionado pela assinatura única do refrão, criado por Karol Conká.

Dirigido por Vinícius Inácio, o Vídeo Dance traz uma experiência visual e musical única, incorporando referências do próprio cenário do clipe original de Negona lançado por Karol Conká, proporcionando uma conexão visual e artística entre ambas as obras.

A coreografia completa de Negona está prontinha e disponível para começar a treinar.