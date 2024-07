The Music Journal Brazil Jeito Moleque anuncia gravação do DVD ‘5 POR 5’

Jeito Moleque , um dos grupos mais tradicionais de pagode, acaba de anunciar a data do seu próximo DVD, que será gravado em 18 de setembro , no Vibra , em São Paulo . Formado por Gui, Felipe, Alemão, Carlinhos e Rafa , o quinteto se prepara para uma noite cheia de emoção na comemoração de 25 anos de trajetória .

Conhecidos por misturar o pagode com outros ritmos, Jeito Moleque quer mostrar neste novo projeto como a música pode quebrar barreiras. Com um time de peso, o 5×5 contará com participações especiais que serão anunciadas em breve nas redes sociais do grupo.

“25 anos não é para qualquer um e é exatamente por isso que estamos planejando uma noite especial para os fãs que nos acompanham por tanto tempo. 5×5 vai marcar a nossa história para sempre, será diferente de tudo que vocês já viram”, comenta Gui , vocalista do grupo.

Com 25 anos de história , o Jeito Moleque soma mais de um milhão de ouvintes no Spotify , 11 álbuns lançados e acabam de entrar para o escritório da GR Shows .

Trazendo a irreverência e jovialidade do grupo que atravessa gerações, o projeto Jeito Moleque – 5 POR 5 , promete emocionar o público com 16 regravações que marcaram a vida dos fãs, além de seis músicas inéditas e três faixas bônus .

Jeito Moleque realizou turnê com o Inimigos da HP em 2023

Os grupos Jeito Moleque e Inimigos da HP anunciaram o inicio da turnê conjunta A Faculdade em 2023, onde ambos reunirão seus grandes sucessos dos anos 2000 como Amor Eterno e Toca um Samba Aí .

O primeiro show da label aconteceu em São Paulo , no dia 30 de setembro, com duração de 4 horas de espetáculo .

“Vai ser uma noite mágica! Quando fizemos o primeiro show dessa label com o Inimigos já sentimos que daria certo. A galera ficou muito animada, lotamos a casa!”, comemorou Gui , vocalista do Jeito Moleque , na época.

Cidades como Vitória (ES), Brasília (DF), Porto Alegre (RS) e Rio de Janeiro (RJ) também receberam essa label: “ O desejo dos nossos fãs é uma ordem! Vai ser incrível!”, brincou Sebá do Inimigos da HP .

No mesmo ano, Jeito Moleque se apresentou na Europa

Em turnê pela Europa no ano passado, o grupo Jeito Moleque comemorou mais um sucesso nas apresentações no exterior, passando por cidades como Dublin, Londres e Amsterdam , com grande recepção do público internacional.

“Receber esse carinho e energia dos fãs é algo que faz tudo valer a pena. Ainda temos alguns dias de turnê por aqui. Cada show é único!” , conta Gui Albuquerque , vocalista do grupo.

O Jeito Moleque ainda se apresentou em Luxemburgo, Genève, Lisboa e Mallorca , retornando ao Brasil no fim do mês para outros compromissos.

Com quase 25 anos de trajetória e mais de 1,8 milhões ouvintes mensais no Spotify , o grupo nasceu na zona norte de São Paulo, em Santana . Atualmente formado por Gui Albuquerque (voz), Carlinhos (cavaquinho e vocal), Felipe (violões, banjo e vocal), Rafa (percussão e vocal) e Alemão (percussão e vocal), o grupo é um dos maiores representantes do pagode na atualidade.