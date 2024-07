Will Smith apresenta single 'You Can Make It' no BET Awards

Mayra Dugaich [object Object]

No último domingo (30), Will Smith apresentou sua nova música no BET Awards , You Can Make It , com as participações de Chandler Moore, Kirk Franklin e Sunday Service Choir.

Smith iniciou sua apresentação no palco da premiação cercado por fogo e interpretando a letra de rap.

“The darker the hell you gotta endure / The brighter the heaven you get to enjoy / The harder the fall, the higher you soar / God opens a window when the devil closes the door / Believe me, they tried to bleed Will Smith / In the rearview, I see adversity was the gift / To lift me higher gifts requires faith” , diz a letra.

Vale lembrar que a apresentação também contou com elementos de chuva, terminando com o fogo sendo apagado.

“Voltei para casa! A reviravolta é sempre maior que o revés”, escreveu Will no X (antigo Twitter).

“Desde seu início como rapper até The Fresh Prince e se tornar um rei de bilheteria como um dos Bad Boys, Will Smith é realmente um ícone global, e estamos honrados em recebê-lo de volta para agraciar o palco do BET Awards” , disse Connie Orlando, vice-presidente executiva de especiais, programação musical e estratégia musical da BET, em um comunicado.

