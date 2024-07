2ª temporada de ‘One Piece’ inicia produção na Netflix

Mayra Dugaich [object Object]

Nesta segunda-feira (1), a Netflix anunciou o início da segunda temporada da série One Piece . O streaming confirmou a volta de Ilia Isorelys Paulino como Alvida, Jeff Ward como Buggy e Michael Dorman como Gold Roger.

A equipe original do Chapéu de Palha já havia sido confirmada para retornar à adaptação do mangá live-action, com Iñaki Godoy reprisando seu papel como Monkey D. Luffy, Mackenyu como Zoro, Emily Rudd como Nami, Jacob Romero como Usopp e Taz Skylar como Sanji como eles voltem juntos na Cidade do Cabo.

Vale lembrar que a série recentemente escalou quatro vilões. Daniel Lasker como Sr. 9, Camrus Johnson como Sr. Clive Russell como Crocus Julia Rehwald como Tashigi, Rob Colletti como Wapol, Ty Keogh como Dalton e Werner Coetser como Dorry.

A série, baseada no mangá mais vendido da história do Japão, de Eiichiro Oda, estreou em agosto de 2023 e foi renovada para uma segunda temporada logo depois. Matt Owens e Joe Tracz atuam como co-showrunners, escritores e produtores executivos da série live-action.

Série ‘One Piece’ se mantém por semanas no TOP 10 global da Netflix

Desfrutando de grande sucesso no streaming, a produção One Piece: A Série , da Netflix alcançou um excelente resultado nos últimos meses, se mantendo há oito semanas no TOP 10 Global da plataforma.

Na última atualização, One Piece se manteve na oitava posição, acumulando mais de 1,4 milhão de views em apenas uma semana. A série, que estreou no dia 31 de agosto , contabiliza mais de 63 milhões de visualizações .

Nos últimos dias, a Netflix anunciou a renovação da série, que entrará em sua segunda temporada na plataforma.

“Parece que pessoas ao redor do mundo estão gostando da série, o que faz com que o trabalho árduo da equipe de produção realmente tenha valido a pena”, celebrou Eiichiro Oda ao Den Den Mushi . “Para todos que são fãs de ONE PIECE há anos, e para aqueles que estão descobrindo ONE PIECE pela primeira vez, muito obrigado. Duas semanas após o lançamento, acabei de receber ótimas notícias. A Netflix decidiu renovar o programa! As aventuras de Iñaki e dos Chapéus de Palha continuarão! Ainda vai demorar um pouco para preparar tudo, então sejam pacientes. De agora em diante, parece que os Chapéus de Palha precisarão de um ótimo médico… Veremos!”, concluiu.

