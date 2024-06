Cassio Pastrana Post Malone anuncia datas da turnê ‘F-1 Trillion’ de 2024 nos EUA

O astro global Post Malone , indicado ao Grammy Awards e com nove certificações de diamante, está prestes a embarcar na Turnê F-1 Trillion , uma série de 21 shows que percorrerá estádios, festivais e anfiteatros nos Estados Unidos. Produzida pela Live Nation , a turnê terá início em 8 de setembro no Utah First Credit Union Amphitheatre , em Salt Lake City , e passará por locais como Fenway Park , Hersheypark Stadium , Credit One Stadium e muito mais.

Os ingressos estarão disponíveis a partir de uma pré-venda exclusiva para clientes Citi a partir de quarta-feira, 26 de junho. Além disso, haverá pré-vendas adicionais durante a semana, antes da venda geral que começa na segunda-feira, 1º de julho, às 10h (horário local), no site oficial da Live Nation .

A turnê também oferecerá diversos pacotes VIP e experiências exclusivas para os fãs elevarem sua experiência de show. Esses pacotes variam e incluem ingressos premium, acesso à Sala VIP pré-show, brindes exclusivos e muito mais. Para obter mais informações, visite o site da VIP Nation .

Post Malone, conhecido por reescrever a história, ultrapassar limites e gerar comentários na internet, surgiu em 2015 com um estilo inovador que inspirou um movimento. Seu sucesso “Congratulations” (com participação de Quavo) vendeu milhões de cópias, alcançou o topo das paradas da Billboard e conquistou certificações multiplatina em todo o mundo. Com uma trajetória impressionante, ele continua a quebrar recordes e a encantar os fãs com sua arte.

Datas da turnê F-1 Trillion

9/8 – Salt Lake City, UT – Utah First Credit Union Amphitheatre

9/12 – Noblesville, IN – Ruoff Music Center

9/14 – Syracuse, NY – Empower Federal Credit Union Amphitheater at Lakeview

9/16 – Bangor, ME – Maine Savings Amphitheatre

9/18 – Boston, MA – Fenway Park

9/20 – Hershey, PA – Hersheypark Stadium

9/21 – Hartford, CT – The XFINITY Theatre

9/23 – Saratoga Springs, NY – Broadview Stage at SPAC

9/25 – Scranton, PA – The Pavilion at Montage Mountain

9/28 – New York, NY – Global Citizen Festival

9/29 – Wantagh, NY – Northwell at Jones Beach Theatre

10/1 – Cuyahoga Falls, OH – Blossom Music Center

10/4 – Virginia Beach, VA – Veterans United Home Loans Amphitheater at Virginia Beach

10/5 – Raleigh, NC – Coastal Credit Union Music Park

10/7 – Charlotte, NC – PNC Music Pavilion

10/9 – Charleston, SC – Credit One Stadium

10/11 – Atlanta, GA – Lakewood Amphitheatre

10/13 – Rogers, AR – Walmart AMP

10/15 – Pelham, AL – Oak Mountain Amphitheatre

10/17 – Orange Beach, AL – The Wharf Amphitheater

10/19 – Nashville, TN – Nissan Stadium