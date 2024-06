Mayra Dugaich Post Malone libera teaser de nova música com Chris Stapleton

Na última quarta-feira (26), o cantor Post Malone compartilhou no Instagram um teaser de sua nova música com Chris Stapleton .

“She whispered pull it over, I said you’re the boss / In a southern drawl said here’s where I get off / I’ve enjoyed the time / She said baby give me one more kiss before I kiss your a– goodbye.”, diz a letra.

Vale lembrar que o cantor não divulgou a data de lançamento nem título da faixa. A música estará no álbum country F-1 Trillion que estreia nas plataformas digitais em 16 de agosto.

Post Malone anuncia show ‘A Night in Nashville’ em julho

Na última segunda-feira (24), o cantor Post Malone anunciou um show onde vai apresentar seus maiores sucessos e novas músicas para Nashville no próximo mês.

O show está marcado para acontecer um mês antes do lançamento de seu primeiro álbum country, F-1 Trillion . Em parceria com a Bud Light, A Night in Nashville será no dia 16 de julho.

“Bud Light tem me apoiado por um tempo agora, e eu realmente não posso agradecer o suficiente por todo o amor e apoio que eles demonstraram ao longo dos anos ”, disse Post Malone em uma declaração. “16 de julho vai ser uma noite arrasadora e mal posso esperar para compartilhar o que tenho feito com todos .”

“Post Malone é o artista mais quente do mundo e um parceiro leal da Bud Light e verdadeiro fã da marca. A Bud Light tem tido muita sorte de ter um lugar na primeira fila para sua carreira notável ao longo dos anos e não poderíamos estar mais animados para embarcar nesta nova era com ele ”, disse Todd Allen, vice-presidente sênior de marketing da Bud Light, em um comunicado. “ A Bud Light está trazendo o melhor da música country para os fãs durante todo o verão e ‘A Night in Nashville’ é o epítome de uma verdadeira experiência country única na vida que sabemos que os fãs nunca esquecerão.”

Vale lembrar que Post Malone acaba de lançar o videoclipe oficial de sua nova colaboração com Blake Shelton, Pour Me a Drink , e passou cinco semanas em primeiro lugar na parada Hot Country Songs da Billboard com sua colaboração com Morgan Wallen, I Had Some Help . A música também passou cinco semanas no topo da Hot 100, marcando o sexto hit de Post Malone no topo da parada Hot 100.

Vale ressaltar que essas não são as únicas colaborações de sucesso de Post Malone neste ano; sua música Fortnight com Taylor Swift passou duas semanas no topo da Hot 100 no início deste ano, enquanto sua colaboração com Beyoncé, Levii’s Jeans , alcançou a posição 16 na Hot 100.

Confira o teaser: