Mayra Dugaich Lil Nas X diz que single é a “melhor música de todos os tempos”

Na última terça-feira (25), o cantor Lil Nas X compartilhou no Instagram o que os fãs podem esperar de seu novo single Here We Go!

“Estou tão entusiasmado para lançar a melhor música de todos os tempos nesta sexta-feira! também desculpem por ter estado tão assustado com a minha arte ultimamente. Estou voltando para mim mesmo. Vou deixar vocês muito orgulhosos”, afirmou.

A cantora Camila Cabello apoiou seu amigo nos comentários e escreveu: “a natureza tem estações e nós também. Não existe primavera sem inverno. É sua hora de florescer, baby!!!”

Vale lembrar que a faixa fará parte da trilha sonora do filme Um Tira da Pesada 4: Axel Foley , protagonizado por Eddie Murphy que chega à Netflix em 3 de julho.

Vale destacar que Here We Go! sampleia o hit de 2005 de Axel F, Crazy Frog . A estreia está confirmada para o dia 28 de junho.

Netflix faz parceria com Lil Nas X para música no filme ‘Beverly Hills Cop: Axel F’

Nesta quarta-feira (19), a Netflix e o rapper Lil Nas X confirmaram sua parceria no próximo filme Beverly Hills Cop: Axel F , estrelado por Eddie Murphy com o lançamento da inédita faixa HERE WE GO! (from the Netflix film ‘Beverly Hills Cop: Axel F’) , que estará presente no no longa-metragem. O single, que estará disponível nas plataformas digitais pela Sony Music no dia 28 de junho, já está em pré-save .

Beverly Hills Cop: Axel F é um filme de ação e comédia que serve como sequência da clássica franquia Um Tira da Pesada . O filme traz de volta o icônico detetive Axel Foley , interpretado por Eddie Murphy .

Após a vida de sua filha ser ameaçada, ela ( Taylour Paige ) e Foley se juntam a um novo parceiro ( Joseph Gordon-Levitt ) e antigos amigos Billy Rosewood ( Judge Reinhold ) e John Taggart ( John Ashton ) para aumentar a pressão e descobrir uma conspiração.

Além de Eddie Murphy , o filme conta com Joseph Gordon-Levitt, Kevin Bacon, Judge Reinhold , entre outros grandes nomes.

