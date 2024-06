Mayra Dugaich Justin Timberlake volta a postar nas redes sociais após prisão

Na última terça-feira (25), o cantor Justin Timberlake voltou às redes sociais postando um vídeo no Instagram.

Ele começa o vídeo mostrando uma camiseta de sua turnê inspirada nos Knicks, antes de seus shows na cidade de Nova York.

Vale lembrar que o cantor encerra nesta quarta-feira (26) a série de três apresentações no Madison Square Garden.

Na primeira noite, Jessica Biel esteve no local para apoiar o marido.

Justin Timberlake está rodando as cidades norte-americanas com sua The Forget Tomorrow. Com datas na Europa entre julho, agosto e setembro, ele tem shows marcados nos Estados Unidos até dezembro deste ano.

Justin Timberlake se pronuncia durante show em Chicago

Na última sexta-feira (21), o cantor Justin Timberlake se pronunciou pela primeira vez após sua prisão por dirigir embriagado. Ele se apresentou Chicago, com sua turnê mundial The Forget Tomorrow .

“Foi uma semana difícil ”, disse o cantor à multidão animada em um vídeo gravado por fãs e postado no X (antigo Twitter). “ Sei que sou difícil de amar às vezes, mas vocês continuam me amando de volta ”, afirmou.

“ Nós estivemos juntos nos altos e baixos… mas você está aqui e eu estou aqui, e nada pode mudar este momento agora ”, desabafou.

Com um violão no ombro, o ex-membro do *NSYNC então se curvou para o público antes de cantar Selfish .

Vale lembrar que Justin Timberlake foi preso por suspeita de dirigir embriagado em Nova York, no dia 17 de junho. Ele foi indiciado no dia seguinte.