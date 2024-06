Mayra Dugaich Sabrina Carpenter comemora 1º lugar na Billboard Hot 100

Na última segunda-feira (24), a cantora Sabrina Carpenter comemorou o primeiro lugar na parada Hot 100 da Billboard .

“MEU PRIMEIRO #1 no Billboard HOT 100!!!!!!! E Espresso em #4.. Estou imensamente grata por isso certamente vou lembrar-me sempre deste dia para o resto da minha vida!”, afirmou no Instagram.

“Amo profundamente esta música”, disse sobre Please Please Please, seu segundo single de Short n’ Sweet.

“Obrigado a todos os que ouviram e tornaram tão divertido ter estas músicas no mundo. Mais virão em breve”, finalizou.

Vale lembrar que Sabrina também agradeceu os co-autores Jack Antonoff e Amy Allen, além da engenheira Laura Sisk.

Nesta segunda-feira (24), a cantora Sabrina Carpenter alcançou o primeiro lugar da Billboard Hot 100 , uma semana depois de estrear em segundo lugar. É a primeira vez que ela chega ao topo da parada.

O single Please Please Please atraiu 50,9 milhões de reproduções oficiais, registrou 3,2 milhões de impressões de audiência em rádios e vendeu 7.000 cópias nos Estados Unidos, na semana entre 14 a 20 de junho, de acordo com a Luminate.

Vale lembrar que a faixa foi lançada em 7 de junho, junto com seu vídeo oficial estrelado por Barry Keoghan, indicado ao Oscar. No último dia 18 de junho, foram lançadas as versões acústicas, a cappella, instrumentais, aceleradas e desaceleradas.



Vale destacar que junto com Espresso , que ficou em 4º lugar na Hot 100 uma semana depois de chegar à 3ª posição, apresentam o álbum Short n’ Sweet , com lançamento previsto para 23 de agosto.

