Mayra Dugaich Prince e Green Day vão ganhar uma estrela na Calçada da Fama

Na última segunda-feira (24), foi divulgado que Prince , Keith Urban e Green Day irão ganhar estrelas na Calçada da Fama de Hollywood.

De acordo com a Billboard, eles estão entre os 36 profissionais do entretenimento que foram selecionados para receber a homenagem.

Vale destacar que o comitê de seleção da Calçada da Fama, composto por antigos membros, selecionou os homenageados deste ano entre centenas de indicados no último dia 14 de junho.

Entre os artistas estrangeiros da lista estão a banda inglesa Depeche Mode ; a banda mexicana Los Bukis ; Keith Urban, que nasceu na Nova Zelândia e o ator irlandês Colin Farrell.

Vale lembrar que Prince morreu em 2016 aos 57 anos.

As datas ainda não foram agendadas para essas cerimônias estelares. Os destinatários têm dois anos para agendar as cerimônias a partir da data de seleção antes que elas expirem.

Green Day lança o inédito álbum ‘Saviors’

A banda norte-americana Green Day lançou em janeiro o inédito e aguardado álbum Saviors , o 14º trabalho de estúdio dos músicos Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool . O disco já está disponível nas plataformas digitais pela Warner Music , via Reprise Records .

Junto com o disco, a banda lança um videoclipe para a nova faixa Bobby Sox , que traz todo o estilo clássico do punk rock que só o Green Day pode oferecer.

Gravado em Londres e em Los Angeles, o projeto apresenta faixas bombásticas compartilhadas anteriormente, como One Eyed Bastard, Dilemma, Look Ma, No Brains! e The American Dream Is Killing Me .

Saviors é a mais recente colaboração poderosa entre o Green Day e o produtor, vencedor do Grammy, Rob Cavallo , cujo notável trabalho anterior com a banda inclui dois dos álbuns mais icônicos do grupo, Dookie – de 1994 – e American Idiot , de 2004.