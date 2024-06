Mayra Dugaich Marisa Monte recebe título de doutora honoris causa pela USP

Na última segunda-feira (24), a cantora Marisa Monte recebeu o título de doutora honoris causa em uma cerimônia na Universidade de São Paulo, a USP .

“Que honra poder oficializar o título de Doutora Honoris Causa da USP sendo a terceira mulher a receber a honraria. É um privilégio poder colaborar com a maior instituição de pesquisa e educação do Brasil. Muito obrigada a todos que depositaram em mim esse voto de confiança. Viva a educação, a ciência, a arte e a cultura!”, afirmou em seu Instagram.

“Nestes 90 anos de história, um dos grandes objetivos da USP é o de se aproximar cada vez mais da sociedade. Hoje, ao conceder este título à Marisa Monte, nossa Universidade dá uma demonstração clara de que este é um desígnio que estamos conseguindo alcançar. A USP é uma universidade reconhecida nacional e internacionalmente por sua excelência nas atividades de ensino e pesquisa, mas precisa estar mais aberta à sociedade, com foco na inovação, na arte e na cultura ”, explicou o reitor Carlos Gilberto Carlotti Junior.

Vale destacar que no último sábado (22), a cantora se apresentou no Campus com a orquestra sinfônica da universidade, a OSUSP, e Arnaldo Antunes. O evento arrecadou alimentos não perecíveis e agasalhos para serem doados para a Central Única das Favelas (Cufa).

“Estou aqui entre os alunos, os professores e os mestres na maior universidade do Brasil, celebrando essa união entre a arte e a educação, que tem uma potência gigantesca e transformadora na vida das pessoas e do país. Espero poder ser instrumento disso ”, disse a cantora em entrevista à TV Globo.

Marisa Monte anuncia show em navio

A cantora Marisa Monte confirmou que se apresentará no Festival Navegantes , que acontecerá em um cruzeiro em dezembro de 2024.

Ela vai se juntar “ a nomes incríveis da música brasileira para uma celebração a bordo do MSC Seaview, o gigante dos mares ”, diz a nota.

O vídeo de divulgação postado no Instagram da cantora contou com a direção criativa de Giovanni Bianco. Marisa aparece usando óculos escuros e um chapéu.

O festival em alto-mar acontecerá entre os dias 12 e 15 de dezembro. Adriana Calcanhoto, Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown, João Gomes, Silva, Ney Matogrosso, Seu Jorge, Pretinho da Serrinha e Xande de Pilares completam a programação.

