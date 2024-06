Mayra Dugaich Cardi B promete lançar um álbum em espanhol

Cardi B já está fazendo planos para seu terceiro álbum, antes mesmo do lançamento do seu aguardado segundo disco.

No último domingo (23), a cantora fez uma enquete sobre lançar um álbum em espanhol em seu Instagram stories. A grande maioria pareceu ser a favor de Cardi voltar às suas raízes. Ela quis saber a opinião dos fãs enquanto estava no carro cantando junto com sua música com Peso Pluma, Put Em in the Fridge.

Com quase 480.000 votos computados, os resultados foram positivos, 79% dos fãs querem ver um LP completo em espanhol da vencedora do Grammy.

Na manhã desta segunda-feira (24), ela prometeu aos seguidores que seu terceiro álbum seria em espanhol. “ OK, DEPOIS DO MEU ÁLBUM EM INGLÊS” , escreveu.

Cardi B lança novo single ‘Enough (Miami)’

Cardi B lançou seu novo single Enough (Miami) . A faixa, que promete ser o novo hit do verão americano e já está disponível em todas as plataformas digitais, chega acompanhada de um audiovisual, dirigido por Patience Harding, e vem logo após o lançamento de Like What (Freestyle) .

Antes do lançamento oficial de Enough (Miami) , Cardi B lançou um teaser que já acumula mais de 27,5 milhões de visualizações, mais de 4,5 milhões de curtidas, mais de 44 mil comentários, mais de 231,5 mil favoritos e mais de 9 mil criações no TikTok, e os números continuam a crescer. Cardi B está entre as artistas musicais mais importantes de todos os tempos, independentemente gênero ou geração – tudo realizado em menos de uma década.

Alguns de seus prêmios incluem o maior número de singles em primeiro lugar (5) na Billboard Hot 100, a primeira artista principal a chegar ao topo da Billboard Global 200, com um álbum que vendeu 100 milhões de unidades certificadas, o maior número de músicas com certificado de diamante (3) pelo RIAA, e o maior número de músicas com um bilhão de streams no Spotify, incluindo o álbum de rap feminino mais transmitido.