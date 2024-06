Mayra Dugaich [object Object]

Nesta sexta-feira (21), o trio Gilsons lançou Me Liga , em parceria com Murilo Chester . A música já está disponível em todas as plataformas digitais.

“Sexta-feira, dia de lançamento de música nova. É um dia de realização, especial. A gente ficou muito amarradão com o resultado da canção, da produção”, disse José Gil nos stories do Instagram.

“O Murilo traz muito do que a gente acredita, do que já faz parte da gênese do nosso som. A valorização do que é a MPB, junto com toda baianidade, os tambores”, continuou.

“É muito incrível que essa canção que tem muito a ver com a gente, tenha vindo de um ‘feat’. O ‘feat’ é onde a gente abre pra novos horizontes, novas possibilidades e traz muito do som do artista. O Murilo é sensacional, tamo junto Murilão”, finalizou.

Vale lembrar que a banda Gilsons é formada por filho e netos de Gilberto Gil, seguindo os passos da família na música popular brasileira. José Gil é filho do cantor baiano, enquanto Francisco e João são netos.

Preta Gil anuncia Gilsons como convidado do Bloco da Preta

A cantora e empresária Preta Gil anunciou a participação especial da banda Gilsons no Bloco da Preta, marcado para o dia 04 de fevereiro na RioArena , Rio de Janeiro. Com o tema ‘ De volta ao sol ‘, o evento terá um formato diferente este ano, com as apresentações acontecendo em palco . O evento marca o retorno da cantora aos palcos com um show completo. Além do grupo, a artista confirmou a participação de Pabllo Vittar.

Assista o clipe: