The Music Journal Brazil Gabi Malaquias e César Menotti

A cantora Gabi Malaquias , nova aposta da música gospel, colaborou com a icônica dupla sertaneja César Menotti & Fabiano em uma nova gravação. Essa colaboração é um exemplo de como diferentes gêneros musicais podem se unir para criar algo único e significativo. Detalhes sobre a música e data de lançamento, e o contexto da colaboração, ainda podem surgir à medida que mais informações são divulgadas.

A produção de Calma Filho , o nome do novo single, foi realizada pela produtora do Marcos Roberto , um renomado produtor que já ganhou três prêmios Grammy . Essa colaboração entre a cantora gospel e a dupla sertaneja traz uma fusão interessante de estilos musicais, destacando-se pela mensagem de conforto e fé que a música transmite.

César Menotti & Fabiano já fez mais um experimento com a música gospel: eles gravaram a música Tá Chorando Por Quê? , que ficou famosa com o grupo Preto no Branco .

Em outras ocasiões, os irmãos já haviam regravado canções conhecidas do cenário religioso, como foi o caso de Porque Ele Vive, Erguei As Mãos, Presença e Segura Na Mão de Deus .

Sobre César Menotti & Fabiano

César Menotti & Fabiano é uma dupla sertaneja brasileira formada pelos irmãos C ésar Menotti da Silva e Fabiano José da Silva . Eles têm uma carreira consolidada e são conhecidos por suas músicas emocionais e apresentações ao vivo. Alguns de seus sucessos incluem as faixas Como Um Anjo, Dois Coração e Uma História e Nâo Era Eu .

Gospel ganha força nas plataformas digitais

Na última semana, a música gospel brasileira viveu dias memoráveis na Deezer , uma das maiores plataformas independentes de experiências musicais do mundo. A playlist Top Hits Gospel alcançou o 1º lugar entre as mais ouvidas, o que demonstra a força e o crescimento do gênero no país.

O sucesso também se deve à estratégia de CRM da marca, que tem como objetivo impactar os fãs com novidades de lançamentos dos seus artistas favoritos de forma personalizada.

“Os dados recentes revelam um cenário incrivelmente promissor para o gospel, tanto na Deezer, quanto no país como um todo – atualmente, o gênero representa 10% do Top 100 e uma média de 12% do Top 200 na plataforma”, celebra Lincoln Baena , editor de música na Deezer Brasil .

“No dia 25 de março, tivemos 16 músicas no TOP 100 e esse destaque foi simplesmente surreal. Esses números refletem não apenas a popularidade crescente do gênero, mas também a capacidade de conquistar novos públicos” , complementa.