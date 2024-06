Mayra Dugaich Taylor Swift toca ‘I Hate It Here’ ao vivo pela primeira vez

Na última terça-feira (18), a cantora Taylor Swift apresentou sua The Eras Tour em Cardiff, no País de Gales e cantou pela primeira vez I Hate It Here junto com The Lakes .

A seção acústica do show, onde Taylor faz um set musical surpresa, contou com a estreia ao vivo da faixa I Hate It Here, do novo álbum , combinada com a faixa bônus The Lakes, de Folklore.

“Essa é uma música que eu nunca toquei ao vivo antes. Me desejem sorte! ”, afirmou antes de começar a tocar o piano.

A próxima parada da turnê será no Estádio de Wembley, em Londres, por três noites consecutivas, de 21 a 23 de junho.

CD demo de Taylor Swift, com inéditas, é leiloado por US$ 12 mil

Um CD autografado de Taylor Swift contendo duas faixas originais e inéditas foi leiloado por US$ 12.505 (cerca de R$ 67 mil no câmbio atual) pela casa Goldin Auctions nesta semana. O item raro da popstar de 34 anos foi gravado quando ela tinha apenas 11 anos .

No disco, estão incluídas as faixas Am I Ready For Love e Can I Go With You , juntamente com covers do trio country Dixie Chicks (hoje conhecidas como The Chicks ) em There’s Your Trouble , da estrela Dolly Parton em Here You Come Again e o clássico Hopelessly Devoted To You da saudosa cantora Olivia Newton-John .

O lote também contou com uma foto de Taylor Swift e um bilhete com seus dados de contato .

O material foi produzido para distribuição durante uma viagem de Swift a Nashville (EUA).

