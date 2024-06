Mayra Dugaich Jimin, do BTS, revela tracklist do novo álbum solo ‘MUSE’

Nesta quinta-feira (20), Jimin , do BTS revelou a lista completa de faixas de seu segundo álbum solo, MUSE . O LP de sete músicas será lançado em 19 de julho.

O disco contará com Rebirth , bem como Interlude: Showtime, a música de pré-lançamento Smeraldo Garden Marching Band (com participação de Loco), Slow Dance (com participação de Sofia Carson), além de Be Mine, Who e Closer Than This.

Um comunicado revelou que Jimin ajudou a escrever seis músicas. O anúncio da Big Hit Music apresenta um toque vintage por meio de imagens de fitas cassete antigas representando cada música, com o tema “ amor ” conectando todas as faixas.

Vale destacar que a música de pré-lançamento Smeraldo Garden Marching Band inspira-se em bandas, “ misturando elementos de hip-hop com o som de big band caracterizado por uma orquestra de grande escala, criando um ritmo alegre e animado e uma atmosfera dinâmica graças a uma ajuda do rapper sul-coreano Loco .”

Outros colaboradores do álbum incluem Tommy Brown e os produtores Pdogg, GHSTLOOP e EVAN, que também trabalharam no primeiro álbum solo de Jimin, FACE de 2023, que alcançou a posição número 2 na parada Billboard 200.

Vale lembrar que Jimin está cumprindo o serviço militar obrigatório sul-coreano de 18 meses, que começou em dezembro.

BTS: Jimin lança a versão de ‘Face’ em vinil branco

Jimin , o astro da boyband coreana BTS , lança no Brasil uma versão exclusiva em vinil branco opaco de seu álbum solo Face , incluindo capa, álbum fotográfico de 20 páginas, envelope, cartão postal e 2 cartões fotográficos.

Lançado pela Universal Music , via Big Hit Music , em 24 de março de 2023 , Face foi produzido por Pdogg, Ghstloop e Evan e mantém uma excelente performance nas plataformas digitais e charts em todo o mundo. Agora, ele é relançado no Brasil no formato vinil através da Umusic Store pelo valor de R$ 249,90 .

Face alcançou o topo da parada de álbuns da Circle , na Coréia do Sul e chegou a vender mais de 222 mil cópias em seu lançamento no Japão .

O disco explora temas como identidade, crescimento e auto-descoberta e é norteado por diversos gêneros musicais clássicos como o pop, hip hop, EDM, rock e R&B .

Jimin mostra seu talento vocal em faixas de sucesso como Like Crazy, All My Friends, Serendipity e Filter .