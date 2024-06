Mayra Dugaich Bruno Mars revela desejo de fazer uma parceria com Lady Gaga

Na última terça-feira (18), o cantor Bruno Mars deu uma entrevista ao Las Vegas Review-Journal e revelou sua vontade em trabalhar com Lady Gaga .

“Eu adoraria fazer uma [parceria] com ela. Tenho que pelo menos cantar com ela em um show ”, afirmou.

O cantor também comentou sobre sua máquina de fumaça artificial que custou US$ 15 mil, que ele faz questão de usá-la em todas as apresentações.

Vale destacar que o dispositivo foi removido do Dolby Live até que Mars retorne em agosto, para dar espaço a um show diferente, o de Lady Gaga.

Bruno Mars fará show beneficente em prol do RS

Na última quinta-feira (13), o cantor Bruno Mars anunciou um show extra no Brasil em prol do Rio Grande do Sul.

Em parceria com uma marca de cerveja e a ONG Ação da Cidadania, o show exclusivo acontecerá no dia 1º de outubro, em São Paulo.

“Para concorrer a um par de ingressos do show, você só precisa fazer uma doação no valor de R$50. A cada doação desta quantia, um número da sorte é enviado para o email cadastrado. O sorteio será no dia 12/07 ”, afirma a descrição do site.

Vale lembrar que entre outubro e novembro, Bruno Mars fará 14 shows no país e também passará por Rio de Janeiro, Brasilia e Belo Horizonte, além de São Paulo.