Mayra Dugaich Ator Donald Sutherland morre aos 88 anos

Nesta quinta-feira (20), o ator Donald Sutherland morreu em Miami aos 88 anos. A informação foi confirmada pela Variety .

Kiefer Sutherland, comentou sobre a morte do pai no X (antigo Twitter). “ Com pesar, conto a vocês que meu pai, Donald Sutherland, falece u”, escreveu o ator.

Vale destacar que ele interpretou o presidente Snow em Jogos Vorazes , rendendo um filme focado em sua história, Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes .

Em sua carreira de seis décadas, ele ganhou o Emmy de Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada ou Filme por sua interpretação de Coronel Mikhail Fetisov em Citizen X, de 1995. Em 2017 recebeu o Oscar honorário, um Governors Awards.

Vale lembrar que Sutherland começou a carreira nos anos de 1960, com os filmes As Profecias do Dr. Terror e Os Doze Condenados . A fama chegou nos anos 1970, quando fez M.A.S.H e Klute, dando vida a Hawkeye Pierce e John Klute, respectivamente.

Casado por três vezes, ele deixa cinco filhos. Sua neta, Sarah Sutherland, é conhecida por interpretar Catherine Meyer em Veep .