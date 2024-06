Mayra Dugaich Eagles anuncia residência de shows no Sphere, em Las Vegas

Uma das bandas mais icônicas da história do rock, o Eagles irá fazer uma residência de 12 shows no Sphere , em Las Vegas durante os meses de setembro, outubro e novembro.

Na última terça-feira (18), foram adicionados mais shows na agenda. “ Devido à enorme demanda, os Eagles anunciaram quatro shows adicionais para a residência da banda no Sphere em Las Vegas”, anunciaram no Instagram.

Vale destacar que a residência tem a produção da Live Nation. Os shows começarão em 20 de setembro e as últimas datas serão no início de novembro.

Vale lembrar que os Eagles encerraram a turnê Long Goodbye na semana passada, quando fizeram dois shows em Arnhem, na Holanda.

“Mais importante, agradecemos do fundo do coração por abraçar esta banda e sua música. No final do dia, você é a razão pela qual conseguimos continuar por mais de cinco décadas. Este é o nosso canto do cisne, mas a música continua e continua”, disseram anteriormente em nota.

Eagles anuncia turnê de despedida ‘The Final Goodbye’

O Eagles anunciou que realizará sua turnê de despedida, intitulada The Final Goodbye .

Treze shows foram inicialmente anunciados e terão inicio no dia 7 de setembro de 2023 em Nova York . As apresentações dos hitmakers de Hotel California terão a abertura de Steely Dan e celebrarão os mais de 50 anos de carreira do Eagles .

Os membros Don Henley, Joe Walsh, Timothy B. Schmit, Vince Gill e Deacon Frey farão tantos shows quanto seu público exigir.

Em cinco décadas de atuação, o Eagles já realizou mais de 1.000 shows ao redor do mundo, vendendo mais de 15 milhões de ingressos .

Em um comunicado, os representantes da banda escreveram: “Os Eagles tiveram uma odisseia milagrosa de 52 anos, apresentando-se para pessoas de todo o mundo; manter a música viva diante de perdas trágicas, convulsões e reveses de vários tipos. O crédito e os agradecimentos vão para nossa equipe de gerenciamento de longa data, nossa dedicada equipe de estrada e nossos excepcionais músicos de apoio por fornecer suporte qualificado e constante ao longo desses muitos anos. Sabemos como somos afortunados e somos verdadeiramente gratos. Nosso longo prazo durou muito mais tempo do que qualquer um de nós jamais sonhou”.

E continuaram: “Mas, tudo tem seu tempo, e chegou a hora de fecharmos o círculo. A turnê oficial de despedida está atualmente em fase de planejamento. Queremos dar a todos os nossos fãs a chance de nos ver nesta rodada final. Assim, as informações de agendamento serão divulgadas conforme as datas forem definidas. As dificuldades de reservar espaços para várias noites podem nos obrigar a retornar a determinadas cidades, dependendo da demanda. Mas esperamos ver o maior número possível de vocês antes de terminarmos. Mais importante, agradecemos do fundo do coração por abraçar esta banda e sua música. No final do dia, você é a razão pela qual conseguimos continuar por mais de cinco décadas. Este é o nosso canto do cisne, mas a música continua e continua”.

O Eagles conquistou sucesso mundial com os sucessos Hotel California, Desperado, Take It Easey e New Kid in Town .

