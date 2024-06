Mayra Dugaich 80 anos de Chico Buarque: Deezer homenageia ícone da MPB

Há 80 anos, no dia 19 de junho de 1944, nasceu Francisco Buarque de Hollanda. Chico Buarque se tornou um dos maiores ícones da música popular brasileira. Cantor, compositor, dramaturgo e escritor, o multifacetado Chico tem carreira marcada por uma rica produção cultural, com textos e composições que ora demonstram forte engajamento político, e ora a delicadeza de canções de amor, sempre com letras profundas e inteligentes com sucessos como Cálice, Apesar de Você e Construção, Olhos nos olhos, Eu te amo, O meu amor , e muitas outras.

Mas, assim como Chico, a música brasileira foi marcada por grandes artistas que também já completaram os seus 80 anos. Nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Ney Matogrosso, Roberto Carlos, entre tantos outros. Todos octogenários que surgiram em um período marcado por um forte movimento de renovação musical e consolidação do que ficou estabelecido como MPB (Música Popular Brasileira). A influência de outros gêneros musicais, o cenário político, as mudanças culturais no Brasil e no mundo, foram fonte de inspiração para esses talentos.

Juntos, esses artistas deram origem a uma produção musical essencial e obrigatória para qualquer pessoa interessada em conhecer música brasileira. Assim, para celebrar o aniversário do Chico e outros nomes que sempre serão eternos para a MPB, a Deezer lança a playlist 80 Tons de Brasil , reunindo 80 músicas dos principais artistas 80+.

Confira abaixo a lista completa dos homenageados:

Chico Buarque – 80 anos a serem completados nesta quarta-feira (19)

Marcos Valle – 80 anos

Paulinho da Viola – 81 anos

Caetano Veloso – 81 anos

Gilberto Gil – 81 anos

Milton Nascimento – 81 anos

Ney Matogrosso – 82 anos

Roberto Carlos – 83 anos

Dona Onete – 85 anos

Jorge Ben Jor – 85 anos

Martinho da Vila – 86 anos

Tom Zé – 87 anos

Benito de Paula – 82 anos

Edu Lobo – 80 anos

Wanderléa – 80 anos

Alaíde Costa – 88 anos

Nana Caymmi – 83 anos

Jorge Mautner – 83 anos

MIS celebra 80 anos de Chico Buarque com eventos temáticos

Para comemorar o aniversário do cantor Chico Buarque , o MIS realiza a programação especial CHICO 80 neste mês de junho.

Os eventos temáticos ao longo do mês, incluem os programas fixos do museu, como o Cinematographo, Cine Kids e Estéreo MIS.

A programação conta com a exibição do filme Os saltimbancos trapalhões , do documentário Uma noite em 67 e do lançamento do CD Claudette canta Chico , de Claudette Soares.