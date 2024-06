Cassio Pastrana Post Malone anuncia título e data de lançamento de seu sexto álbum

Na terça-feira (18), o renomado músico Post Malone compartilhou uma foto de um enorme outdoor revelando o título de seu sexto álbum: “F-1 Trillion” . O disco está programado para ser lançado em 16 de agosto. A divulgação intrigante em um enorme outdoor exibia o logotipo do álbum com um tema de carro de corrida, criando expectativa entre os fãs.

Essa revelação ocorre após semanas de especulação e ansiedade, especialmente porque a colaboração de Malone com Morgan Wallen , “I Had Some Help” , permaneceu no topo da Billboard Hot 100 . Além disso, o músico recentemente mergulhou na cena country, apresentando-se no Ryman Auditorium e no Stagecoach , onde fez covers e compartilhou o palco com artistas como Brad Paisley , Dwight Yokam e Sara Evans .

Post Malone , cujo nome verdadeiro é Austin Richard Post , é um cantor, rapper, compositor, produtor de discos e guitarrista norte-americano. Ele nasceu em 4 de julho de 1995, em Syracuse. Post Malone ganhou destaque na cena musical com seu estilo único, que combina elementos do hip-hop, rock e pop. Seus hits incluem músicas como “Circles” e “Sunflower” . Além disso, ele é conhecido por sua aparência marcante, com tatuagens no rosto e um estilo autêntico.

Post Malone , tem uma relação especial com o Brasil e já realizou diversos shows no país. Aqui estão seus últimos shows no Brasil em 2023:

1 de setembro, Pedreira Paulo Leminski:

Em setembro de 2023, Post Malone realizou um show solo na Pedreira Paulo Leminski , em Curitiba. Os fãs brasileiros tiveram a oportunidade de curtir seus sucessos ao vivo e sentir sua simpatia e carisma no palco.

2 de setembro, The Town:

No festival The Town , em São Paulo, Post Malone fez um show carismático e cheio de energia. Ele agradeceu aos fãs por resistirem à chuva e chamou um sortudo fã para tocar violão durante a música “Stay” no palco. O sobrinho da cantora Priscila Alcântara foi o escolhido e realizou o sonho de tocar com o artista. Além disso, Malone apostou em versões mais roqueiras de seus hits, como “Rockstar” e “Zack and Codeine” , proporcionando uma experiência única para o público.

A era country de Malone também incluiu uma homenagem a Dickey Betts no Academy of Country Music Awards de 2024 , além de uma surpresa no Bonnaroo, onde cantou faixas de “Beerbongs & Bentleys” . Recentemente, ele também se apresentou no Bluebird Café de Nashville, acompanhado por Lainey Wilson e Ashley Gorley . Parece que “ F-1 Trillion” promete ser mais uma jornada musical emocionante!