Na última segunda-feira (17), o programa Roda Viva recebeu Paulo Miklos .

O músico falou sobre a turnê comemorativa de 40 anos dos Titãs. Intitulada Titãs Encontro , a série de shows foi um sucesso. Arnaldo Antunes, Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Bellotto, esgotaram seis datas no Allianz Parque, em São Paulo, e outros shows pelo Brasil.

“Tem uma memória afetiva, as canções continuam aí, as músicas passaram de geração. Nós vimos diferentes gerações cantando e curtindo os shows […]. O momento em que nos vimos reunidos no palco foi uma alegria incrível” , relembrou.

“O ineditismo foi muito importante, as pessoas não tinham visto essa reunião dos originais ”, completou.

O músico destacou a estrutura das apresentações, que pode ser comparada com montagens de shows de artistas internacionais.

“Foi um nível de turnê nunca alcançado. Isso colocou o show, o nosso trabalho, a banda e a nossa performance em um lugar comparável com os grandes shows internacionais. O nosso show não perdeu em nada para o show do Paul McCartney, por exemplo, em termos de som, da qualidade, do tamanho dos telões e efeitos. Foi um prazer muito grande, uma grande realizada ”, afirmou.

A bancada de entrevistadores foi formada por Ivan Finotti, repórter especial da Folha de S.Paulo ,Edgard Piccoli, comunicador e produtor, Silvio Essinger, repórter e crítico musical do segundo caderno do jornal O Globo , Roberta Martinelli, apresentadora do programa Cultura Livre e da Rádio Eldorado , e Lais Franklin, editora-chefe da revista Bravo! . A edição contou também com a participação do cartunista Luciano Veronezi.

Paulo Miklos, ex-Titãs, completa 65 anos

Ex-integrante e vocalista do Titãs , o cantor, compositor, multi-instrumentista e ator Paulo Miklos tem uma trajetória marcada por sua passagem pela icônica banda de rock paulistana e sua carreira solo na música, no cinema e na televisão.

Ao completar 65 anos um levantamento do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) mostra as canções de sua autoria que se destacaram nos últimos 10 anos no Brasil.

Flores , uma parceria com Sergio Britto, Charles Gavin e Toni Bellotto , ficou na liderança das mais tocadas de autoria de Paulo Miklos nos principais segmentos de execução pública na última década no país. Porque eu sei que é amor, em parceira com Sergio Britto , e Cabeça Dinossauro , composição feita com Arnaldo Antunes e Branco Mello , completaram o TOP 3 .

Na área musical, ele contabiliza 141 composições e 809 gravações cadastradas na gestão coletiva no Brasil , com as quais têm o direito de receber seus direitos autorais quando tocam publicamente.

Outra curiosidade do estudo do Ecad foram os dois intérpretes que mais gravaram composições que têm a autoria Paulo Miklos: Branco Mello e Sergio Britto , ex-companheiros de Titãs .

Miklos tem os seus direitos autorais de execução pública garantidos no Brasil por fazer parte da gestão coletiva e manter o seu repertório atualizado. É desta forma que suas canções podem ser identificadas e captadas pelo Ecad quando tocam publicamente. No entanto, os valores em direitos autorais só podem ser recolhidos e repassados ao artista quando as pessoas e empresas que utilizam a música fazem o pagamento referente ao licenciamento musical, que é garantido por lei.

No Brasil, o Ecad é a única instituição responsável por arrecadar e distribuir direitos autorais sempre que existe utilização pública de músicas em qualquer canal ou espaço: rádio, TV, cinema , estabelecimentos comerciais, plataformas digitais, casas de festas, shows e outros locais de frequência coletiva . Com isso, a instituição garante a remuneração a autores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos.

Confira as 10 músicas mais tocadas de Paulo Miklos nos segmentos de execução pública no Brasil:

1 Flores

2 Porque eu sei que é amor

3 Cabeça dinossauro

4 Provas de amor

5 Pela paz

6 Vossa excelência

7 Miséria

8 Antes de você

9 Fardado

10 Estou pronto

