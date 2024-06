Mayra Dugaich Daniel Radcliffe conquista seu primeiro Tony Awards

No último domingo (16), o ator Daniel Radcliffe ganhou seu primeiro Tony Awards na categoria Melhor Ator em um papel de destaque, por sua participação no musical Merrily We Roll Along .

“Vou falar rápido e tentar não chorar. Esta foi uma das melhores experiências da minha vida. Tem sido inacreditável ”, disse.

Daniel também agradeceu a família e desejou feliz Dia dos Pais ao seu pai. “ Obrigado por tocar Sondheim no carro e simplesmente me amar.”

Vale lembrar que o musical é uma reencenação da peça, de 1981 de Stephen Sondheim e George Furth, que originalmente durou 12 dias até ser encerrada.

Vale destacar que após ficar mundialmente conhecido por protagonizar a série de filmes de Harry Potter, o ator vem se dedicando a trabalhar nos palcos.

Harry Potter: Daniel Radcliffe não quer participar de reboot da série

O ator Daniel Radcliffe confirmou em uma entrevista ao ComicBook que não quer participar do reboot da bem sucedida série Harry Potter , baseada nos livros de JK Rowling .

O artista britânico, que personificou o bruxo nos oito filmes lançados , não quer ter nenhum vínculo com a produção da HBO .

“Tenho certeza de que quem está fazendo (o reboot) quer tentar começar do zero, quer deixar sua própria marca e provavelmente não quer ter que descobrir como encaixar uma participação do velho Harry em algum momento” , disse Radcliffe .

E continuou: “Eu definitivamente não estou buscando isso. Mas, obviamente, desejo a eles toda a sorte do mundo e estou muito animado por ter passado o bastão. Só não acho que eles precisam de mim para passar o bastão fisicamente”.

Daniel Radcliffe já tinha deixado claro que não participaria de nenhum projeto futuro sobre Harry Potter em uma recente entrevista ao Deadline , o que para ele seria algo “estranho”.

“De acordo com tudo o que li sobre o projeto, eles estão começando do zero. Provavelmente seria estranho se eu aparecesse do nada”, disse o ator.

A nova produção de Harry Potter não tem uma data para a sua estreia, mas a série original pode ser vista na plataforma HBO Max.