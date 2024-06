Mayra Dugaich Cantor Marrone passa por cirurgia de urgência em Goiânia

Na última segunda-feira (17), o cantor Marrone , da dupla com Bruno, passou por uma cirurgia de emergência em um hospital em Goiânia.

De acordo com a assessoria de imprensa do artista, foi uma cirurgia de glaucoma nos dois olhos e ele passa bem.

“Marrone, dupla com Bruno, passou por um procedimento cirúrgico de urgência. O cantor foi diagnosticado com Glaucoma em estágio avançado em ambos os olhos. Em uma consulta de rotina, os médicos Dr. José Beniz Neto e Dr. Francisco E. Lima identificaram a gravidade do quatro. Marrone foi internado no Hospital de Olhos (CBCO), onde foi operado e passa bem” , disse a nota oficial.

“Está tudo bem e a cirurgia foi ótima. Ele veio fazer exames de rotina e viram que o glaucoma dele estava bem avançado. O médico optou por fazer essa cirurgia, ele já fez, está no quarto e daqui a pouco estamos indo para casa “, disse Cida, irmã do cantor ao G1.

Com a agenda cheia, segundo a assessoria, nenhum show será cancelado e Bruno, dupla com Marrone, vai continuar com as apresentações.

Gusttavo Lima lança ‘Relação Errada’ com Bruno e Marrone

O cantor Gusttavo Lima lançou em 22 de fevereiro a música Relação Errada , uma parceria com a dupla Bruno e Marrone . A faixa faz parte do DVD Paraíso Particular , gravado em julho de 2023.

No vídeo publicado nas redes sociais de Gusttavo, Bruno conta como surgiu a ideia da parceria. Tudo começou quando o sertanejo fez uma oração com um missionário, que teve uma revelação e previu uma parceria entre eles.

“Eu ouvi uma música e o cara que fez a música e que gravou a demo, tava cantando exatamente igual ao Gusttavo Lima e aí eu falei ‘acho que é essa música que vou gravar com ele’. Eu mandei para o Gusttavo e perguntei ‘o que você acha?’” , revelou.

“Ele me respondeu e falou ‘rapaz, que pancada’. Aí ficamos de fazer um clipe, ele falou ‘eu vou gravar meu DVD, ao invés eu gravar com você, grava comigo’” , afirmou Bruno.

“Pra mim é um prazer muito grande, eu fico muito lisonjeado e também muito honrado de estar participando do DVD do Gusttavo”, disse Marrone.

Confira: