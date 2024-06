Marcelo de Assis Sabrina Carpenter anuncia ‘Short N’ Sweet’ em vinil azul

Short n’ Sweet mostra o espírito cintilante de Sabrina Carpenter , uma pocket-sized popstar com uma presença artística grandiosa, que acaba de anunciar o seu novo álbum em uma edição especial em vinil azul pela Universal Music , via Island Records . O produto já está disponível para pré-venda no Brasil através da Umusic Store pelo valor de R$ 269,90 .

Este é o sexto álbum de estúdio de Sabrina Carpenter , que também estará disponível nas plataformas digitais a partir do dia 23 de agosto deste ano. A primeira faixa de destaque, Espresso , se tornou um hit global, alcançando a quarta posição na cobiçada lista Hot 100 da Billboard .

Além disso, Sabrina Carpenter ampliou sua gama de fãs ao se apresentar no Brasil em 2023 como convidada de Taylor Swift para a turnê The Eras .

Sabrina Carpenter alcança o topo do Spotify

Sabrina está ocupando as duas primeiras posições no Top 50 Global do Spotify . Os singles Please Please Please e Espresso somam, juntos, mais de 23,2 milhões de reproduções apenas nas últimas 24 horas.

Usuários da plataforma de streaming relataram que as músicas tem sido reproduzidas em suas contas de forma automática, ou seja, ao terminar de ouvir uma música, independentemente do gênero ou artista, logo começa a tocar as faixas de Sabrina.

O play das músicas no aplicativo vem se tornado tópico de discussão na internet. Enquanto uns defendem que a reprodução se deve a função autoplay, por meio do algoritmo, mesmo que o usuário não ouça música pop, outros insinuam que se deva a um “acordo” da gravadora Island Records e o Spotify .

Vale lembrar que atualmente ela possui 71,9 milhões de ouvintes mensais . Espresso , é a música mais popular na plataforma com mais de 580 milhões de plays, enquanto Please Please Please está perto de chegar aos 100 milhões .

Adele elogia Sabrina Carpenter pelo single ‘Espresso’: “Minha jam”

Adele não poupou elogios à jovem estrela pop Sabrina Carpenter .

Para ela, o hit viral Espresso é sua “jam”, no que ela se refere à frase: “Estou trabalhando até tarde, porque sou cantora” (“I’m working late, cause I’m a singer” ).

Adele , de 36 anos, estava se apresentando no Colosseum at Caersars Palace em sua residência na cidade de Las Vegas (EUA) como parte do show Weekends with Adele no último fim de semana, quando ela compartilhou com a sua plateia no local que amava ouvir a cantora pop de 25 anos .

“Quando fui para a cama ontem à noite – porque é muito tarde para mim, normalmente estou na cama por volta das 21h – me peguei cantando: ‘Estou trabalhando até tarde, porque sou cantora, ‘” , ela continuou, cantando a letra da música Espresso , que se manteve no topo das paradas. “Aquela música da Sabrina Carpenter! ‘Não consigo me identificar com o desespero.’ Essa música é minha jam!”, revelou.

Sabrina Carpenter , quando soube dos elogios de Adele , respondeu de forma bem humorada: “Tudo o que li foi que Adele pensa em mim na cama (sic)”.